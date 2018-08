Une vie de chien

Marcello tient un petit commerce de toilettage canin dans une lointaine banlieue de Rome. Parfois il y reçoit sa fille de 10 ans. Plus souvent, c’est Simone, un des loubards du quartier, qui passe. Pour essayer de canaliser son compère, Marcello accepte parfois de participer à de menus larcins. Résultat: Marcello va passer un an en prison. À son retour, il espère la reconnaissance de Simone. Mais c’est sans doute trop demander à une brute décérébrée.

On nage ici dans l’Italie éternelle. Celle des décors complètement atypiques qu’on croirait surgis du meilleur néoréalisme des années 50… Celle aussi de ces comédies à sketchs des années 70, peuplées de physiques tellement marqués qu’ils en deviennent touchants. Ajoutons à cela la spécialité du cru: l’étude de caractère. Le rapport de maître à esclave est dépeint ici avec une acuité remarquable, dans une véritable expérience physique où le spectateur a l’impression d’être totalement immergé, jusqu’au dégoût. Un film dont on ressort à la fois heureux et fatigué, avec l’impression bizarre d’être plus fort, mais totalement anéanti.