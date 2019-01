Valeria Bruni Tedeschi, toujours sur le fil

Valeria Bruni Tedeschi se filme en femme larguée, en vacances dans un superbe palazzo varois, rempli de fous: sa famille. Sous des dehors de bric-à-brac, un film plein de grâce, et d’une rare sincérité.

Et si le grand cinéma se permettait parfois d’être drôle, bancal, poétique, imprévisible? La profondeur de l’âme humaine ne s’atteint pas seulement par le drame. Et, pour ressembler à nos petites vies de misère, le cinéma peut (doit?) aussi se permettre des raccourcis, des détours, des glissades et des moments suspendus.