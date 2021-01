Vanessa Kirby, brisée par le deuil

En ce moment de disette côté nouveautés, on attendait beaucoup plus de ce drame familial en forme de deuil impossible, et qui valut le prix d’interprétation à Venise à Vanessa Kirby ("The Crown").

Sean est un peu nerveux, et crie sur tout le monde. La construction du pont où il est contremaître ne va pas assez vite. Mais rien n’arrive assez vite dans la vie de Sean, surtout pas une certaine naissance tant attendue. Quand il rentre chez lui, Martha, sa femme, est précisément en train d’endurer les premières contractions. Il est temps d’appeler Barbara, la sage-femme, car le couple a décidé qu’on accoucherait à la maison. Mais Barbara est occupée par une autre naissance. Une inconnue arrive pour la remplacer. Martha a perdu les eaux et les contractions se rapprochent, la faisant hurler de douleur. On lui fait couler un bain chaud, on prépare le lit. Dans les minutes qui vont suivre, la sage-femme remplaçante devra prendre la décision d’appeler ou pas l’ambulance… Mais elle ne s’y résoudra que trop tard.

Drame familial ♥ ♥ "Pieces of a Woman" de Kornél Mundruczó, avec Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn… Disponible sur Netflix.

On attendait Vanessa Kirby au tournant, depuis que la jeune actrice anglaise a littéralement explosé dans le rôle de Margaret, la jeune sœur de la reine d’Angleterre, dans les deux premières saisons de "The Crown" (également sur Netflix). Au dernier festival de Venise, qui a pu se tenir entre les deux confinements, la jeune femme de 32 ans, originaire de Bristol, était présente dans deux films en sélection, celui-ci, et "The World to Come", un film d’époque style western, où elle incarne une pionnière américaine partie à la conquête de l’Ouest. Elle est repartie de Venise avec la prestigieuse Coupe Volpi, soit le prix d’interprétation féminin.

Mise en place lourdaude

On comprend bien sûr ce qui a convaincu le jury, présidé par Cate Blanchett. L’actrice confirme une présence, un physique, une qualité d’incarnation tout à fait épatante, ici dans un registre casse-gueule. Mais force est de constater que ses efforts sont noyés dans une mise en place lourdaude. Le drame que constitue la perte d’un enfant, ici à la naissance, aurait pu engendrer un film où le lyrisme serait venu se marier à une certaine retenue, où les situations "obligatoires" (le couple qui se déchire, la famille qui veut aider mais n’y parvient pas, sa propre mère qui met de l’huile sur le feu…) seraient tempérées par de réelles surprises. Hélas. Tout, ou presque, sent le déjà-vu. Et ce n’est pas la musique d’Howard Shore, littéralement tartinée sur tout le film, qui va sauver la mise. Ni la présence au générique de deux autres acteurs de très haut vol: le fébrile mais toujours juste Shia LaBeouf, et Ellen Burstyn en mère limite abusive – actrice culte depuis "L’exorciste" et "Requiem for a Dream".

Tout, ou presque, sent le déjà-vu. Et ce n’est pas la musique d’Howard Shore, littéralement tartinée sur tout le film, qui va sauver la mise.

On comprend aussi ce qui, sur le papier, a pu motiver Netflix: le réalisateur hongrois Kornél Mundruczó, qui signe ici son premier film en anglais, avait épaté la galerie (et le Festival de Cannes, section Un certain regard) il y a six ans avec un excellent film: "White God". Soit l’histoire d’une petite fille séparée du chien qu’elle vient d’adopter. Et comment ils vont réussir à se retrouver. Le film restait loin de tous les clichés, loin de tout larmoiement facile, pour aller dans le cœur du propos (et du spectateur). Ici, Mundruczó adapte une pièce de théâtre, coécrite avec sa coscénariste Kata Wéber, et qui a défrayé la chronique à Varsovie. Hélas, sans doute a-t-elle perdu une partie de sa force en changeant de langue, de médium, et de continent.

Bande-annonce "Pieces of a Woman"