Venise, ou Deauville?

Le Lido s’apprête à recevoir la Mostra … pour la 77 e fois. Au célèbre Palazzo del Cinema , du 2 au 12 septembre, il y aura un peu moins de films que les autres années, mais à peine (50 au lieu de 60). La présidente du jury Cate Blanchett a déjà affirmé toute sa motivation, pour attribuer le Lion d’Or 2020, aux côtés de Ludivine Sagnier ou de Todd Phillips , grand gagnant 2019 avec "Joker". Cette année, on attend beaucoup de "Nomadland", avec Frances McDormand qui vagabonde dans sa camionnette sur fond de déroute économique. Mais aussi de "Mainstream" (avec Andrew Garfield ), l’histoire de plusieurs "influenceurs" anticapitalistes qui doivent discrètement se chercher des marques pour exister. Épinglons également "Miss Marx", sur le destin d’Eleanor, fille de Karl (Marx, donc), pionnière du féminisme. Et au rayon francophone, "Amants", le torride nouveau Nicole Garcia , avec Pierre Niney , Benoît Magimel et Stacy Martin .

À Deauville, le Festival du cinéma américain fait de la place pour les films de tous les horizons, via notamment une main tendue vers la programmation cannoise ("ADN" de Maïwenn) et des films d’animation sélectionnés à Annecy ("Petit vampire" de Joann Sfar). Également un hommage à Kirk Douglas via une douzaine de films. Et bien sûr la compétition, avec notamment le très attendu "Last Words" de Jonathan Nossiter (avec Nick Nolte et Charlotte Rampling). Le pitch? 2085: la Terre est un désert, et les cinq derniers survivants se rejoignent à Athènes pour une petite fête, histoire de partir en beauté… Une certitude: pour nous aider à transcender nos peurs, le cinéma sera toujours là.