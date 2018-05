Vincent Lindon en résistance

Présenté à Cannes la semaine dernière, "En guerre" propose une immersion dans le monde de l’entreprise (en crise) avec un Vincent Lindon plus vrai que nature en représentant syndical.

"En guerre" Note: 4/5 De Stéphane Brizé. Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie… Voir l'interview de Stéphane Brizé et VIncent Lindon à Cannes

Le syndicalisme, ce n’est pas intéressant. Et donc pas un bon sujet de cinéma. C’est sur cette idée reçue que Stéphane Brizé ("La loi du marché", 2015) a bâti son film. Des tractations infinies face à des patrons méprisants… Des réunions avec des politiques qui ne veulent rien entendre… Des explosions de violence. Et puis, le retour sur le lieu de travail, où il faut annoncer les mauvaises nouvelles aux collègues. Mais ici, miracle du 7e art, tout est passionnant. Et excitant, cinématographiquement parlant.

Chez Perrin (1.100 employés, région d’Agen), on fabrique des pièces détachées pour l’industrie automobile. Et on ferme les portes. Définitivement. Dimke, le groupe allemand, en a décidé ainsi. Les employés refusent: cela fait deux ans qu’ils se serrent la ceinture volontairement (heures "offertes", horaires de fous) en échange de la promesse que l’usine restera active au moins cinq ans.

On leur a menti. Plusieurs personnalités émergent pour entamer les négociations face aux cadres du groupe (les vrais patrons restent au siège ou en Allemagne), et aux politiques mandatés pour garantir un semblant de dialogue. Les arguments des uns (pourquoi fermer un lieu de production qui a dégagé 17 millions de bénéfices en un an?) se heurtent aux arguments des autres (le site ne réalise pas une marge suffisante et fragilise tout le groupe, c’est-à-dire 100.000 emplois)… Après deux mois, les rangs se fragilisent au sein des grévistes, qui occupent les lieux et qui bloquent le stock. Le siège propose d’augmenter le chèque de sortie. Certains vont finir par craquer.

"En guerre" est une métaphore puissante qui nous montre l’inhumanité du système capitaliste dans ce qu’il a de plus brutal: les plus rentables grandissent, les autres meurent. Il incarne surtout ces hommes et ces femmes, "simples" travailleurs, qui se retrouvent face à des as de la communication. Le seul but des technocrates: faire comprendre que le travail n’est plus aujourd’hui une suite d’actions spécialisées accomplies par un être humain, mais un concept abstrait. On ne reconnaît plus le geste, tout est réduit à des chiffres, à des exigences, à des pourcentages attendus par des actionnaires qui, déçus, pourraient quitter le navire, et donc le faire couler.

Siège éjectable pour tous

Dans ce système, les "riches" qui sont à la barre sont presque aussi dépassés que les "galériens" qui suent dans les soutes. Chacun est sur le même siège éjectable. Sauf que pour certains, ce capitalisme sauvage n’est pas seulement synonyme de baisses de revenus, avec les dépressions, la misère physique et morale. Elle est aussi synonyme de destruction par l’humiliation. Et c’est ce que le film fait partager, physiquement.

De réunions en occupations des lieux, et de tractations en rencontres avec le super-patron allemand, "En guerre" ne prend pas parti, mais nous immerge dans un quotidien où l’air se met à manquer. Dans un suspense oppressant, le spectateur partage intimement les degrés d’un processus qui n’est pas seulement la perte d’un emploi, mais également – par les vexations, le mensonge et l’autorité – la destruction presque symbolique de ceux qui assuraient la prospérité encore quelques jours plus tôt.