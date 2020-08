Virginie Efira: "J’aime être dans le présent avec une certaine idée de l’avenir"

Si vous préférez Virginie qui pleure plutôt que Virginie qui rit, vous ne passerez pas à côté de "Police", le nouveau film d’Anne Fontaine. Aux côtés d’Omar Sy et de Grégory Gadebois, l’actrice joue la femme-flic comme on l’a rarement vue au cinéma. Interview

Les femmes-réalisatrices veulent du bien à Efira. On se souvient de ses collaborations avec Justine Triet et aussi du très beau "Un amour impossible" de Catherine Corsini, sorti en 2018. Cette fois, c’est Anne Fontaine, avec qui elle avait déjà tourné "Mon pire cauchemar", qui lui offre un foutu bon rôle de policière dans "Police".

En fait, un rôle-double. Et à l’opposé de tous les clichés sur les femmes-flics. Un film très actuel. Parce qu’il traite des conditions de travail des flics de quartier - ici, le XIIe arrondissement à Paris -, de toutes les situations auxquelles ils sont confrontés - par exemple, débarquer dans une famille où l’homme violente sa femme -, des liens entre eux, et, summum du film, des missions spéciales qu’on peut leur confier. Le trio formé par Virginie Efira, Omar Sy et Grégory Gadebois est appelé à ramener un réfugié tadjik à l’aéroport d’où il sera renvoyé dans son pays où la mort l’attend. Entre obéir aux ordres et obéir à sa conscience, le trio de policiers n’aura pas plusieurs heures pour choisir.

"J’aime cette absence totale de clichés qu’on y trouve, que ce soit sur le métier de policier ou le genre, féminin-masculin."

Quand Anne Fontaine vous a proposé le rôle de cette femme-flic dans "Police", qu’est-ce qui vous a fait adhérer au projet?

D’abord, le fait que ce soit Anne Fontaine. C’est la première réalisatrice avec laquelle j’avais fait un film, "Mon pire cauchemar", pour laquelle j’avais de l’admiration, à une époque où je recevais peu de propositions. Son cinéma est plus cérébral ou plus sérieux et par rapport à mon parcours jusque-là, ce n’allait pas forcément de pair. On était devenues très proches. J’aime la précision de son regard et son humour. Ensuite, j’ai lu le livre dont le scénario s’inspirait. Et je n’ai pas été déçue par l’adaptation qui en a été faite. J’aime cette absence totale de clichés qu’on y trouve, que ce soit sur le métier de policier ou le genre, féminin-masculin. La construction de l’histoire me plaisait également. Le personnage, avec son apparence de force et de solidité, a derrière une fragilité dont elle ne fait pas cas. Le fait qu’il y ait peu de communication verbale claire, mais que les choses soient dites entre les phrases m’intéressait. Ce qui est dit sur les sans-papiers était important autant que la position courageuse de cette femme policière. Dans ce film, les choses ne sont jamais compartimentées.

Dans "Police", vous faites équipe avec Omar Sy, ce qui est un choix culotté pour ce type de films.

Omar est quelqu’un que j’avais rencontré quelques fois. Son intelligence m’avait marquée. C’est quelqu’un qui a énormément d’empathie et une grande lucidité. C’est vrai que nous venons tous deux de l’univers de la télé. Mais on n’a pas le même rapport au cinéma. Il vient de banlieue. Et le fait qu’il n’ait pas grandi à Paris me rapproche de lui puisque j’ai grandi à Bruxelles. Il ne fonctionne pas dans des hiérarchies et possède une forme d’autodérision. Il est extraordinairement populaire. Et il demeure extrêmement normal et gentil.

Ces derniers mois, il a beaucoup été question de "Benedetta", le film sulfureux de Paul Verhoeven, dans lequel vous jouez une religieuse mystique et lesbienne du XVIIe siècle. Ce film sortira au printemps 2021.

C’est vraiment une chance d’avoir pu tourner avec quelqu’un que j’admire depuis mes vingt ans. C’est un des meilleurs réalisateurs vivants. C’est aussi une personne d’une gentillesse inouïe. Cette expérience m’a transformée. Ce rôle très spécial va loin dans plein de directions. J’ai l’impression d’avoir fait un film comme je l’ai fantasmé et comme on n’en fait plus guère. Comme si c’était un film des années 1990 avec un financement important pour un propos très oblique.

Vous avez également tourné "Adieu les cons" d’Albert Dupontel, prévu pour le 21 octobre. C’est rare pour une actrice d’avoir autant accès à des univers cinématographiques aussi différents.

Oui, c’est super! Cela me fait penser à l’époque où je jouais souvent les mêmes choses. Donc, au lieu de râler, je me disais: "J’ai un emploi, essayons d’en faire quelque chose." Je trouvais des exemples d’actrices américaines que j’aimais et qui jouaient toujours le même genre de trucs. En même temps, je refusais des rôles trop éloignés de moi ou que je trouvais trop bêtes. Je ne pouvais pas m’imaginer que je recevrais, un jour, des propositions aussi diversifiées. Mais je le dois probablement à certains choix et aux rencontres avec Justine Triet et Catherine Corsini. Et puis, c’est un âge qui permet cela aussi. Je ne pense pas que cela puisse durer des années. À un moment, c’est à soi de se réinventer.

"Avec le confinement, j’ai changé un peu mes habitudes. Je ne pouvais plus aller au cinéma et je me suis mise à regarder des séries que je boudais jusque-là."

Une des actrices que vous admirez et avec laquelle on vous a parfois comparée, Cameron Diaz, a annoncé qu’elle arrêtait le cinéma. Elle a quarante-sept ans. Qu’est-ce que cela vous inspire?

Peut-être qu’elle va faire autre chose? J’espère, en tout cas, qu’elle ne fera pas comme Gwyneth Paltrow qui vend des crèmes. Je ne pense pas que ce soit dû à l’âge. Pour Bardot, qui arrêta à trente-neuf ans, je peux comprendre parce que c’était une autre époque. Et vous imaginez si les hommes, à cinquante ans, arrêtaient de tourner. On ne ferait plus des films qu’avec des gens de trente ans? Avec le confinement, j’ai changé un peu mes habitudes. Je ne pouvais plus aller au cinéma et je me suis mise à regarder des séries que je boudais jusque-là. Je viens de regarder "Watchmen" et ça m’a fait une émotion. Aux États-Unis, ils arrivent à faire des choses avec des rôles formidables de femmes plus âgées. La question du vieillissement se pose pour les femmes comme pour les hommes. Et ce qui est important, c’est ce que l’on en fait. Il faut pouvoir jouer avec son âge. Et dans le cinéma français, il y a énormément de rôles pour des femmes de mon âge.

Peut-être avez-vous plus de distance parce que vous n’êtes pas arrivée au cinéma tout de suite?

C’est vrai. Peut-être que c’est aussi cela qui me rapproche d’Omar Sy, c’est que nous n’avons pas grandi dans le cinéma. Cela nous permet de garder un pied dans le réel. Même si j’aurais adoré être découverte par le cinéma à quinze ans. Mais il faut faire avec ce qu’on a. Qu’est-ce qu’on peut faire d’autre? Il n’y a pas un bon chemin mais plusieurs.

Avez-vous des projets de tournage?

Mi-septembre, je fais un film de Guillaume Canet. J’ai cinq films qui doivent sortir au cinéma. Avec la baisse de fréquentation des salles, on espère que les gens iront quand même les voir. Tout est très flottant et on reste très prudent sur ce qui peut se faire et comment. J’aime être dans le présent mais avec une certaine idée de l’avenir.