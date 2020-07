Voir (un film) et conduire, il ne faut plus choisir

Pour la note belge, la programmation de Movie Drive a prévu "Dikkenek" et "Les barons". Mais ce sont surtout les grands succès américains qui se taillent la part du lion tels "A Star Is Born" ou l’iconique "E.T.". Comme pour les autres drive-ins, le son est accessible via l’autoradio. Et des baffles seront installés pour les spectateurs venus à pied ou à vélo. Les tickets sont à réserver online. Il est demandé de venir une demi-heure avant chaque séance. Et de porter un masque si l’on sort de son véhicule. Les snacks et boissons seront servis à la portière des voitures. Des food trucks seront également présents sur le site. Les prix des tickets au Movie drive varient de 10 euros à 39,50 euros selon que l’on est venu seul à pied ou en voiture avec quatre adultes. L’accès se fait par l’Avenue du Port, 90.