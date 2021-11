Who you gonna call? Ghostbusters!

Le réalisateur norvégien Joachim Trier propose le délicieux «Julie (en 12 chapitres)» qui a valu à son interprète principale, Renate Reinsve, le Prix d’interprétation féminine à Cannes. En douze chapitres donc, les tribulations amoureuses d’une presque trentenaire libre dans sa tête et partagée entre une relation stable avec un homme de quarante-cinq ans et un homme plus jeune rencontré lors d’une fête. Spontanée, elle pense qu’on peut changer d’existence comme on veut et qu’il y a mille possibilités. Sur le ton de la comédie mais avec une dose de mélancolie, le film contient son lot de scènes sincères, humoristiques mais aussi romantiques. | J. L.