Le burn-out et le vague à l'âme n’épargnent pas les artistes. Le golden boy du cinéma québécois, Xavier Dolan, vient d'annoncer vouloir faire un break pour revenir à l'essentiel et à l'intime. La goutte qui aurait fait déborder le vase: une série pour Canal +, "La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé", dont il est réalisateur et l'un des principaux acteurs.