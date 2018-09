Youtube se met au cinéma

"Museo", c'est l'histoire folle d'un cambriolage . Celui du musée d'anthropologie de Mexico par deux amateurs. En 1985, le Mexique est secoué par le casse du siècle , et la disparition de pièces rares, héritages de la culture maya. Si l'opinion générale suspecte des professionnels cambrioleurs, la police se rend compte que les responsables ne sont autres que deux copains d'enfances, issus de la banlieue de Mexico. L'un d'entre eux est interprété par la star du cinéma sud-américain et international, Gael García Bernal . Il est accompagné par Leonardo Ortizgris, l'acteur de Güeros , le premier long-métrage remarqué d' Alonso Ruizpalacios .

Loin de l'industrie du cinéma luxuriante, Youtube a choisi des productions aux budgets médians . Le magazine américain Variety révélait en avril 2017 que le budget du film ne devrait pas dépasser les 5 millions de dollars , soit un film un peu plus onéreux que la moyenne méxicaine, et bien loin des grandes productions américaines. "War Machine", le premier long-métrage de grande envergure produit par Netflix avec Brad Pitt avait coûté plus de 60 millions de dollars .

Youtube, à la conquête du streaming vidéo payant

Le service payant de Youtube, qui a été racheté par Google en 2006 pour près d'1,7 milliards de dollars, pourrait trouver sa place entre les grandes plateformes de streaming. Spotify a augmenté à deux reprises le prix de son abonnement mensuel depuis 2017. En attendant, Youtube Premium diversifie ses contenus exclusifs, du cinéma à la musique, à des prix compétitifs. La bataille devrait se déployer dans les salles de cinémas et leurs récompenses. Amazon Prime à déjà à son actif trois petites statuettes dorées pour "Manchester by the Sea", primé de l'oscar du "meilleur acteur" et celui du "meilleur scénario original".