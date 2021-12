Asghar Farhadi: "Je préfèrerais être juste un cinéaste qui fait des films"

C’est quoi une personne honnête? Dans "Un Héros", Asghar Farhadi questionne notre rapport à la morale. Son film a eu le grand prix à Cannes et représentera l’Iran aux Oscars.

Asghar Farhadi compte parmi les réalisateurs les plus récompensés au monde. Palme d’or, Golden Globes, Oscars et grand prix, chacun de ses films a été ovationné. Avec "Un Héros", il réussit, une fois encore, à impressionner.

Si “Un Héros” est un conte moral, quelle est sa morale?

On peut regarder le film sous cet angle, mais il en contient d’autres, l’aspect social, l’aspect relationnel. Mais on peut choisir les aspects moraux comme porte d’entrée. Il n’y a pas de prescription morale ou de conseil moralisateur. Le propos est de remettre en question ce qu’est une action morale ou altruiste. Est-ce la fin qui compte ou les intentions d’une personne? Ces réflexions nourrissent le cheminement du personnage.

Il s’agit de votre neuvième long métrage et pour la première fois, les réseaux sociaux y jouent un vrai rôle. Vouliez-vous exprimer un avis sur ce sujet?

Ce monde virtuel est devenu une partie importante de nos vies à tous, où que l’on soit. C’est un phénomène complexe. Il y a beaucoup plus de circulation d’informations et des personnes que l’on n’entendait pas jusque-là. Mais tout cela peut aussi avoir une dimension cacophonique. Et on ne sait plus où est la vérité. Tout cela complexifie le phénomène.

"L’innocence et la simplicité de ce personnage peuvent le rapprocher du Charlot de Chaplin." Asghar Farhadi Réalisateur

En Belgique, l’emprisonnement pour dettes a été aboli, il y a longtemps. Apparemment, en Iran, cela existe encore comme le montre votre film.

Oui, cela existe mais ce n’est pas systématique. Tout dépend de l’accord entre le prêteur et l’emprunteur. La prison n’est pas une prison de droit commun mais un établissement spécifique. Nous venons de consacrer les recettes du film, sur une journée de programmation à Shiraz, à la libération d’un certain nombre de prisonniers économiques de ce type. On en prévoit d’autres afin de pouvoir libérer une cinquantaine de personnes.

Votre héros est-il un homme malchanceux?

En effet, mis à part les mauvais traitements ou les embêtements causés par son entourage, il est aussi quelqu’un qui, chaque fois que l’on distribue les cartes, reçoit les mauvaises cartes. Le sort ne lui est guère favorable. Et il le dit à un moment: "Je n’ai pas eu de chance."

Vue en plein écran Le héros de Farhadi est un honnête loser, attachant par sa simplicité. ©rcamirhosseinshojaei

Votre film est à l’opposé de la comédie, néanmoins votre personnage ressemble étonnamment à celui de Charlot, joué par Charlie Chaplin.

C’est intéressant que vous disiez cela car, lorsque je suis allé en repérage pour tourner la scène du bazar, en fait, je l’ai trouvé très beau et artistique. Et quand j’ai choisi l’échoppe pour ma scène, le lendemain, dans une autre échoppe, il y avait une grande affiche du "Kid" de Chaplin. Et on la voit dans le film. C’est sans doute l’innocence et la simplicité de ce personnage qui peuvent le rapprocher du héros de Chaplin.

Dans vos films, la plupart du temps, c’est le couple qui est mis en avant. Ici, la famille au sens large a pris la place. Est-ce comme ça en Iran?

En tout cas, en province, c’est la réalité et c’est pour cette raison que j’ai choisi la ville de Shiraz parce que j’avais besoin d’un tissu familial autour du personnage. À Téhéran, c’était plus difficile car les familles y sont plus nucléaires.

"Les récompenses internationales apportent une certaine protection, mais cela attire encore plus les regards et les attentes. Donc, on est surveillé de plus près." Asghar Farhadi Réalisateur

Votre regard sur la famille est bienveillant.

La façon dont je les vois, c’est que ce sont tous des gens honnêtes et sincères mais ils sont pris dans une situation délicate et compliquée. Quand je vois ce type de maisonnées, je trouve que cela dégage une certaine chaleur et une pureté dans les relations.

Avez-vous une définition d’un homme ou d’une femme honnête?

Je n’ai pas de définition absolue, mais je dirais que la personne qui n’a pas l’intention de tromper autrui et chez qui il n’y a pas trop de décalage entre son intention et son action peut être considérée comme honnête.

Récemment, vous avez publié une lettre dans un quotidien iranien pour expliquer que si "Un Héros" représentait l’Iran aux Oscars dans la catégorie meilleur film étranger, ce n’était en rien une manière de cautionner la politique du gouvernement iranien.

Vous avez bien compris. En fait, cette lettre était une réaction à un certain contexte de choses et d’accusations qui avaient été dites et portées sur moi. Sinon, moi, je préfèrerais ne représenter personne mais être juste un cinéaste qui fait ses films.

Le fait d’avoir remporté plusieurs récompenses internationales vous protège-t-il?

C’est à double tranchant. Cela apporte une certaine protection, mais cela attire encore plus les regards et les attentes. Donc, on est surveillé de plus près.

"Un Héros" - Bande-annonce