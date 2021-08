Au BRIFF, Bruxelles retrouve son cinéma

Du 1er au 11 septembre, le BRIFF fête sa 4e édition, avec le meilleur du cinéma national, et international…

Au programme, quelques belles pépites d’un cinéma européen, français, belge , mais aussi le meilleur de l’international, avec le très attendu "Benedetta" de Verhoeven avec Virginie Efira . Mais aussi, en clôture, l’un des plus ambitieux films hollywoodiens de ces dernières années: le "Dune" de Denis Villeneuve . 37 ans après David Lynch, c’est le Québécois qui s’y colle. Aura-t-il réussi à adapter le roman culte de Frank Herbert? Réponse le 11 septembre à 19h30.

En ouverture, Mathieu Amalric revient après "Tournée" et "Barbara", avec "Serre-moi fort", qui met en vedettes notre compatriote Arieh Worthalter (excellent en père dans "Girl") et la non moins excellente Luxembourgeoise Vicky Krieps (l’amoureuse de Daniel Day-Lewis dans "Phantom Thread").