Au cinéma, le futur est déjà là (1/4) | "Blade Runner"

À l’heure où nos libertés individuelles sont "redistribuées" dans un contexte de crise sanitaire, chacun essaie de créer du sens et les récits dystopiques font fureur. Parmi eux, le cultissime "Blade Runner" (1982) n’a pas pris une ride…

Aujourd’hui, chaque ingrédient de "Blade Runner", sorti en 1982, est devenu un incontournable de notre culture. Les décors "mégapole avec voitures qui volent", la musique planante, les costumes à mi-chemin entre Saint-Laurent et Castelbajac, le rythme néo-film noir, l’ambiance glauquissime, et surtout les thèmes sous-jacents, à la frontière entre l’humain et le robot, entre le mal et le bien. Il y a 40 ans déjà, le film nous racontait les dérives de la technologie, jusqu’à faire de la singularité son argument narratif majeur. La singularité? Mais si: le moment où on ne distingue plus l’humain de l’androïde, le vivant de la machine, l’intelligence individuelle ("je suis un homme libre!") du surpuissant réseau interconnecté.

Cette parenté avec notre époque, une bonne nouvelle? Pas sûr, car ce film, signé Ridley Scott, c’est quand même l’histoire d’un type qui erre dans une ville-monde où il fait nuit du matin au soir, où il pleut, où on commande ses nouilles en mandarin, anglais, espagnol, où on ne parle plus trop à son voisin de palier, où on est abreuvé de messages publicitaires qui sont peut-être aussi des news, et qui sont peut-être aussi des ordres – allez savoir –, et où les gens qu’on rencontre sont potentiellement des robots psychopathes qu’il faut éradiquer avant qu’ils ne nous éradiquent, les fameux… "réplicants". Tout ça dans des buildings-pyramides ou des immeubles néo-gothiques avec de la pluie qui suinte des murs.

Lorsque Ridley Scott dit: "Je vais faire un film d’après Philip K. Dick", ça crée comme une grimace collégiale sur les visages des cadres de chez Warner.

Long à la détente

Avec ses décors qui feraient passer le canal de Willebroeck pour un riant lieu de villégiature, le film, à sa sortie, ne rend ni la critique joyeuse ni le public partageur. Au contraire, bardaf, c’est l’embardée. Pour un budget de 28 millions de dollars, le film fait… 27 millions de recettes. Aïe, dit le studio (Warner), qui a dû débourser les frais de publicité, soit un tiers du budget en sus.

La critique US ne comprend rien au film. On le qualifie de Blade Crawler (ce qui n’est pas gentil, crawler signifiant "rampant").

La déception est de taille, car Ridley Scott est auréolé d’un autre film futuriste: "Alien". "Alien", c’est 200 millions de recettes mondiales pour 11 de budget, et donc Ridley Scott a carte blanche. Mais lorsqu’il dit: "Je vais faire un film d’après Philip K. Dick", ça crée comme une grimace collégiale sur les visages des cadres de chez Warner. "Un film noir", poursuit le réalisateur british, "mais dans le futur. Avec un faux rythme. Un héros dépressif. Pas de scènes d’action. Et des dialogues intelligents, voire spéculatifs". Les cadres de la Warner cherchent des yeux une corde pour se pendre. Collectivement.

12 septembre 1982, jour de la sortie. La critique US ne comprend rien au film. On le qualifie de Blade Crawler (ce qui n’est pas gentil, crawler signifiant "rampant"), ou on évoque "les décors révolutionnaires" et "le caractère visionnaire du film", mais en déplorant "qu’il n’ait pas été pensé en termes humains".

Bande-annonce "Blade Runner"

C’est la bonne vieille Europe qui va venir à la rescousse. La presse, notamment francophone, se met à faire la course aux superlatifs. On loue la musique de Vangelis, et le travail aussi hallucinant qu’halluciné de Douglas Trumbull, le maître des effets spéciaux qui avait déjà développé l’univers de "2001 Odyssée de l’espace". Sans oublier les acteurs, le flegme d’Harrison Ford en Deckard, le détective en chasse, suivi de près par la fausse froideur de femme fatale de Sean Young, ou la puissance toute en désillusion de Rutger Hauer en robot-humain-philosophe revenu de tout…

Tout était là

En France, plus de 2 millions de personnes iront voir le film. Qui aujourd’hui a complètement changé de statut: de pensum interminable, il est devenu un jalon prémonitoire de notre temps. Tout est là, déjà. Les glissements sémantiques et dialectiques (comme le mélange anglais-espagnol pratiqué à L.A.), les ordinateurs avec interface gestuelle, la reconnaissance de l'iris, la publicité (ou propagande) personnalisée pour chacun, les machines qui devinent votre avenir – puis vous l’imposent.

Dans le film, Rachel (Sean Young) doit prouver, pour sauver sa peau, qu’elle n’est pas une singularité. Et nous, humains de 2021? Comment pourrions-nous prouver que nous ne sommes pas devenus de petites créatures déshumanisées par nos connexions et nos écrans? Avons-nous droit encore à l’appellation d’humains, formatés que nous sommes par des Cambridge Analytica capables de faire aboutir le Brexit – en attendant pire – en jouant sur nos peurs via les réseaux sociaux?

Deckard, revêts ton imper et viens à notre secours, dégommer ceux qui parmi nous n’ont plus d’humain que l’apparence! Et un conseil: n’oublie pas tes munitions…