Au cinéma, le futur est déjà là (2/4) | "Bienvenue à Gattaca"

Hélas! il n’y a pas que les méchants robots androïdes qui nous menacent, il y a aussi l’hygiénisme exacerbé qui veut éradiquer tout ce qui dépasse: les pas beaux, les pas sains, les déviants sexuels, les esprits rebelles. Ou pour le dire autrement: "Bienvenue à Gattaca"!

Nous sommes en 1997, lorsque sort ce premier long-métrage écrit et réalisé par un jeune Néo-Zélandais quasi inconnu. Mais Andrew Niccol a le nez creux et rassemble un casting de jeunes acteurs de choc: Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law. Mieux que cela: il choisit des décors iconiques, souvent existants, et signés Frank Lloyd Wright. Sans oublier la pertinence du propos: l’eugénisme déjà perceptible dans la société d’alors, c’est-à-dire la sélection de l’humain par l’humain, afin d’obtenir une société d’élite uniquement peuplée par les "meilleurs" spécimens. Malgré un semi-succès au box-office, tout était là pour créer le film culte…

Les savoirs sont instrumentalisés pour réaliser en accéléré ce qu’on croit être la sacro-sainte "évolution", telle que décrite par Darwin, où seuls les "meilleurs" survivent et ont le droit à l’existence.

L’histoire, pour rappel, est celle de Vincent Freeman (Ethan Hawke), qui nous raconte son enfance en voix off. Le doué de la famille, c’est son frère cadet. Plus grand, plus fort, moins myope, jamais hésitant: c’est lui qui pourra un jour réaliser le rêve de chacun, s’envoler vers les étoiles peupler d’autres planètes. Mais Vincent décide que lui aussi aura droit au bonheur, et intégrera les meilleurs. Il fait ainsi la connaissance de Jérôme Morrow (Jude Law), membre de l’élite et splendide spécimen… déchu. Suite à un accident secret, il vit reclus, en fauteuil roulant. Il va fournir à Vincent, qui vient habiter chez lui, des échantillons quotidiens d’urine et de sang, afin de rouler dans la farine les autorités omniprésentes. Une histoire d’amour et une histoire de meurtre vont forcément venir secouer tout ce petit monde…

Les meilleurs, c’est quoi?

L’eugénisme, ce n’est pas seulement sélectionner les meilleurs (embryons, puis enfants, puis adultes). C’est toute une idéologie qui confisque la liberté individuelle, en contradiction avec les droits humains hérités des Lumières et de la Révolution française, et qui les remplace par le dogme de la science souveraine. Un glissement sociétal massif a lieu, qui va troquer les choix individuels pour l’évidence non discutable d’une vérité scientifique. Les savoirs sont instrumentalisés pour réaliser en accéléré ce qu’on croit être la sacro-sainte "évolution", telle que décrite par Darwin, où seuls les "meilleurs" survivent et ont le droit à l’existence.

Vincent, avec ses "tares", est bien plus intéressant, plus humain que ses milliers de contemporains, aussi impeccables que robotiques.

Ces théories ont par exemple été mises en pratique par les nazis lorsqu’ils ont appliqué leur plan d’éradication massive des handicapés, mentaux et physiques. Avant de passer à la vitesse supérieure avec l’anéantissement de certaines races, jugées inférieures. Avec en parallèle le culte de l’Aryen.

En réalité, et comme nous le rappelle "Gattaca", la nature n’aime pas l’univoque (fût-il jugé "excellent" par la science), elle aime le foisonnement. Elle aime le caractère disparate des individus multiples, les "erreurs", les "dysfonctionnements" qui viennent nourrir sa variété. Vincent, avec ses "tares", est bien plus intéressant, plus humain que ses milliers de contemporains, aussi impeccables que robotiques. Et sa collègue Irène (Uma Thurman) ne s’y trompe pas puisque c’est bien de lui qu’elle tombe amoureuse, tout en devinant sa vraie nature imparfaite (et donc plus intéressante génétiquement?).

Tous enfants de Gattaca?

Et aujourd’hui? Sommes-nous tous des enfants de Gattaca? Il semble évident qu’une religion nouvelle se développe: celle qui préconise que nous offrions tous, à tout moment, la meilleure version de nous-mêmes. Pas seulement pour affronter les virus (super immunisés, bien vaccinés, en pleine santé). Également pour faire régner un discours univoque, mondialisé dans le politiquement correct.

Aujourd’hui, l’arène où nous luttons est un espace connecté, lisse, presque publicitaire: notre volet virtuel. On gomme les défauts physiques et psychologiques. On met en avant les qualités, toute la journée, toute l’année.

Sans oublier le nouveau sport mondial où la perfection fait loi: pavaner sur les réseaux sociaux… Avant c’était au travail, en famille, entre amis qu’il fallait faire bonne figure. Aujourd’hui, l’arène où nous luttons est un espace connecté, lisse, presque publicitaire: notre volet virtuel. On gomme les défauts physiques et psychologiques. On met en avant les qualités, toute la journée, toute l’année. Il ne faut surtout pas dépasser. Ce glissement des mentalités prépare-t-il à notre insu le grand chambardement: celui où la perfection de notre esprit devra impérativement aller de pair avec l’amélioration génétique?