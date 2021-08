Au cinéma, le futur est déjà là

À l’heure où nos libertés individuelles sont "redistribuées" dans un contexte de crise sanitaire, chacun essaie de créer du sens et les récits dystopiques font fureur. Retour sur quatre films légendaires, qui sonnent étonnamment actuels...

1/ Blade Runner

Aujourd’hui, chaque ingrédient de "Blade Runner", sorti en 1982, est devenu un incontournable de notre culture. Les décors "mégapole avec voitures qui volent", la musique planante, les costumes à mi-chemin entre Saint-Laurent et Castelbajac, le rythme néo-film noir, l’ambiance glauquissime, et surtout les thèmes sous-jacents, à la frontière entre l’humain et le robot, entre le mal et le bien. Il y a 40 ans déjà, le film nous racontait les dérives de la technologie, jusqu’à faire de la singularité son argument narratif majeur. La singularité? Mais si: le moment où on ne distingue plus l’humain de l’androïde, le vivant de la machine, l’intelligence individuelle ("je suis un homme libre!") du surpuissant réseau interconnecté.

Bande-annonce "Blade Runner"

2/ Bienvenue à Gattaca

Nous sommes en 1997, lorsque sort ce premier long-métrage écrit et réalisé par un jeune Néo-Zélandais quasi inconnu. Mais Andrew Niccol a le nez creux et rassemble un casting de jeunes acteurs de choc: Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law. Mieux que cela: il choisit des décors iconiques, souvent existants, et signés Frank Lloyd Wright. Sans oublier la pertinence du propos: l’eugénisme déjà perceptible dans la société d’alors, c’est-à-dire la sélection de l’humain par l’humain, afin d’obtenir une société d’élite uniquement peuplée par les "meilleurs" spécimens. Malgré un semi-succès au box-office, tout était là pour créer le film culte…

Bande-annonce "Bienvenue à Gattaca"

3/ Brave New World

La jolie Lenina vaque à ses occupations: féconder des embryons. Elle est convoquée par Bernard Marx, qui veut savoir pourquoi elle privilégie toujours le même partenaire sexuel. 22 fois de suite! Elle semble oublier les fondements de leur si heureuse société: pas de privauté, pas de famille, pas de monogamie. À New London, tout va pour le mieux. Et quand on sent que ça ne va pas, on prend une petite pilule de Soma dans son tube de poche. Ou on se paie un minitrip dans une des réserves où de pauvres humains appartenant aux sous-classes existent encore "comme autrefois", avec la rage au ventre. Mais lorsque Bernard Marx est appelé sur une scène sanglante, tout se craquèle en lui: un Epsilon, défiguré, a perdu la vie. Meurtre? Suicide? Ces deux options sont strictement impossibles, dans un univers où tout est sous contrôle, pour le plaisir partagé de tous…

Bande-annonce "Brave New World"

4/ Hunger Games

Dans une Amérique post-apocalyptique appelée Panem, divisée en 12 districts, nous faisons la connaissance d’une archère hors pair qui va chasser dans la forêt interdite. Katniss Everdeen. Chaque année, un tirage au sort désigne deux jeunes entre 12 et 18 ans issus de chaque district, pour rallier les jeux télévisés sanglants. Pour épargner sa petite sœur Primrose tirée au sort, Katniss accepte de participer à sa place. Dans le train spécial qui l’emmène vers la capitale, où elle fera la connaissance de ses collègues et futurs concurrents, Katniss commence à découvrir le dessous des cartes: collusion du pouvoir avec les médias, personnalités complices, hiérarchies secrètes. Au bout de l’aventure, c’est sans doute la mort qui l’attend. Grâce à ses dons autant intellectuels que physiques, échappera-t-elle à son destin?