Au Mirano, les nuits sont plus belles que nos jours

Alors que les boîtes de nuits vont (enfin) rouvrir, un documentaire nous éclaire sur le rôle social et essentiel de ces lieux, via l’exemple du mythique Mirano.

Le Mirano... Peu de lieux déchaînent autant les passions, surtout 30 ans après leur heure de gloire. Bien sûr, "je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître". Mais si vous avez 40 ans et plus, les trois syllabes font peut-être naître en vous des images inoubliables. "Moi, je me faisais refouler une fois sur deux." "Moi, je me préparais toute la semaine avec dévotion." "Moi, j’y ai passé les plus belles nuits de ma vie."

Documentaire "Mirano 80. Espace d'un rêve" Par Thomas Purcaro Decaro et Luc Jabon Avec À voir le 4 octobre à 19h30 Vendôme

C’est sur cette réalité que revient le documentaire "Mirano 80. L’espace d’un rêve", projeté au Vendôme ce 4 octobre (et en fin d’année sur la RTBF). Comment un lieu a priori normal allait-il devenir un véritable temple? Et pas seulement temple de la nuit bruxelloise: temple des arts, des attitudes, des looks, des concepts, de la mode, du design, et bien sûr de la musique. Car comme le montre très bien le film, le lieu condensait, et cristallisait tout cela, dans des spectacles, des mises en scène, des ambiances extrêmement riches, et développées par une équipe nombreuse – qui témoigne, trois décennies plus tard.

Le Studio 54 bruxellois

Le film nous montre que l’ancien cinéma reconverti est directement influencé par le célèbre Studio 54 de New York, et on accompagne d’ailleurs les nombreux concepteurs du Mirano de 1981 – qui partent pour Big Apple afin de s’inspirer des lieux… Dès le début, le Mirano recrée une haute valeur ajoutée, qui n’a rien à envier au Berlin des années 20. Là aussi, les arts se combinaient, dans le rythme puissant des corps en transe, des images suggérées par le décor, en créant cette magie à nulle autre pareille, cet art – presque oublié depuis deux ans – de la fête.

"Mirano 80. L’espace d’un rêve" n’a pas pour ambition de nous communiquer physiquement toute la magie de la transe, mais bien d’apporter une dimension anthropologique à cette madeleine de Proust.

Les documents d’époque (esquisses, photos, affiches…) sont complétés par de très nombreuses images d’archives qui nous projettent avec force, et en musique, dans la Bruxelles du début des années 80. Invitation dessinée par l’artiste conceptuel mondialement connu Keith Haring… Décors et costumes des fameuses "Soirée sauvage", "Soirée antique"… Somptueuse esquisse du cétacé géant qui ouvrait la soirée "Monde sous-marin"…

À l’époque, chaque espace de la boîte possédait son propre sous-public: la piste, bien sûr, pour les "exhibitionnistes". Le balcon, réservé aux "voyeurs". Les anciens gradins du cinéma pour ceux qui cherchaient un lieu pour discuter, les "intellos". Et bien sûr l’entrée: une fois passé le fameux goulot d’aspiration où on faisait la file, l’air plus ou moins décontracté, il fallait bien sûr "voir et être vu".

Analyse sociologique

"Mirano 80. L’espace d’un rêve" n’a pas pour ambition de nous communiquer physiquement toute la magie de la transe, mais bien d’apporter une dimension anthropologique à cette madeleine de Proust. Les témoins ont pour nom Jean-Louis Sbille (présentateur de l’émission phare des années 80, "Cargo de nuit"), Marco Rolland (Directeur Créatif), Aldo Gigli (Directeur Artistique), la styliste Yota Angelaki ou le chapelier Elvis Pompilio.

La boîte de nuit reste un pilier indispensable de la vie urbaine. Un lieu d’équilibre, où se construit du sens.

On croise également la silhouette de Grace Jones, Depeche Mode, ou encore Étienne Daho. Sans oublier un certain Prince, excusez du peu. Les thèmes abordés vont du sida à l’égalité homme-femme (ressentie par tous comme "évidente", du moins dans ce milieu et cette époque-là), en passant par les clichés liés aux "lieux de perdition" – ici lieu de partage.

C’est cette dimension de communion qui reste la plus riche, et qui nous préoccupe aujourd’hui, tant son absence est rendue criante par la crise récente: la boîte de nuit comme pilier indispensable de la vie urbaine. Un lieu d’équilibre, où se construit du sens. C’est là, au cœur du rythme, dans les regards, dans le partage et la danse, que se bâtissent les personnalités, que se soignent les névroses, que l’on découvre qui on est. Le Mirano. On y dansait. On sait à présent qu’on s’y est construit.

3 questions à Carl De Moncharline Partie prenante du documentaire (car devenu maître des lieux au début des années 90, à 21 ans seulement), Carl De Moncharline est resté depuis un incontournable de la vie nocturne bruxelloise. Aux commandes de l’Impéria Premium Bar, il n’a pas hésité à monter au créneau ces derniers mois pour défendre le secteur, quitte à interpeler les pouvoirs publics. CDM, on peut l’arrêter de danser, mais pas de penser… Le Mirano, c’était quoi? On était la mare où tous les lions vont boire. La force du Mirano des années 80, c’était ça: un concentré de gens de tous milieux, une énergie, une envie de changer le monde. Ces années-là, ce fut un moment de grâce. Avec le recul, on voit aujourd’hui que c’était un véritable mouvement culturel à l’œuvre, où tout s’harmonisait. On dit que la nuit tous les chats sont gris – les classes sociales disparaissent, au profit du besoin vital de vivre l’instant. Qu’est-ce qui a changé? Les rencontres avaient un autre poids à l’époque, parce qu’on avait un autre rapport au temps. On commençait une discussion à bâtons rompus, mais sans savoir si on allait revoir cette personne, ne serait-ce qu’une seule fois dans toute sa vie. Pas de portable, pas de réseau. Ça donnait du poids. Seul comptait l’instant. Je me souviens du petit jour, moi à l’arrêt de bus, toutes les images qui défilaient dans ma tête, les visages, les silhouettes, le boum-boum qui te reste dans les oreilles comme si tu avais deux cœurs… j’avais l’impression qu’une heure pouvait durer cent ans. Une boîte de nuit, ça sert à quoi? La fête. On a tous un besoin vital de faire la fête. Ce n’est pas un truc en plus, un délassement facultatif, superflu. C’est clairement un vecteur de soin, de santé, de sens. C’est incroyable le nombre de gens qui me disent depuis deux ans qu’ils vont exploser, qu’ils sont burn-outés, y compris des femmes et des hommes politiques. Je reçois des coups de fil qui ressemblent à des appels au secours. On a besoin de cette déconnexion que permet la nuit, pour se reconnecter à nous-mêmes.