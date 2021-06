"Breaking Boundaries" | Décarboner (ou mourir)

"Breaking Boundaries – The Science of Our Planet".

Avec "Breaking Boundaries – The Science of Our Planet", Netflix nous propose un nouveau documentaire-choc écologiste.

Un climat très clément (doublé par le positivisme scientifique de ces derniers siècles) nous ont amenés à nous développer tous azimuts, voire à dévorer notre biotope. Et si la (même) science moderne pouvait à présent nous aider à voir clair, et nous montrer quelle route emprunter pour infléchir notre funeste destinée?

Ou pour le dire autrement: est-il déjà trop tard pour sauver la présence humaine sur Terre? "Pas tout à fait." C’est la réponse donnée par ce passionnant documentaire. Pour étayer son discours, et même proposer des pistes, le film se concentre sur le positif, sur l’encore possible – un peu comme le faisait "Demain" de Cyril Dion et Mélanie Laurent en 2015. Sauf qu’aujourd’hui le bilan est bien plus terrible… Au changement climatique et à l’extinction de masse, il faut ajouter une récente pandémie mondiale. Et ce n’est pas fini…

Bande-annonce "Demain"

Analyse sérieuse

L’idée du film, produit et présenté par le passionné de nature Sir David Attenborough, 95 ans, est de procéder scientifiquement, à grand renfort de courbes (parlantes, jamais assommantes). Pour proposer quelque chose qui tienne la route, il faut que l’analyse soit sérieuse.

La civilisation humaine est à présent menacée par l’anthropocène, qui voit notre pression sur le milieu augmenter drastiquement.

Le constat est le suivant: la Terre est un biotope en équilibre. Le film nous rappelle que ça n’a pas toujours été le cas: pendant des centaines de milliers d’années, les fluctuations de température étaient régulières et violentes. Il a fallu l’holocène il y a 10.000 ans pour que, un peu par hasard, le climat se stabilise, fixant le niveau de la mer et assumant les saisons. Ce calme relatif a permis l’éclosion de la civilisation humaine. Celle-ci est à présent menacée par l’anthropocène, qui voit notre pression sur le milieu augmenter drastiquement. En point de mire: les points de bascule. Un phénomène bénéfique à l’homme peut subitement s’inverser et lui être néfaste, voire fatal. Comme c’est le cas avec la fonte des glaces aux pôles. Là, 99% des rayons du soleil sont reflétés, avec un effet réfrigérant pour la planète. En leur absence, l’effet ne serait pas neutre mais réchauffant.

"Breaking Boundaries: The Science of Our Planet"

Effet domino garanti

Ces points de bascule sont-ils toujours des points de non-retour? Hélas oui. Ces phénomènes possèdent un bouton "go" mais pas de bouton "stop". Pire: tout étant connecté sur Terre, l’effet domino est garanti, un point de bascule en activement d’autres. La Terre, notre meilleure amie capable d’absorber les pollutions, va-t-elle à coup sûr se transformer en pire ennemie? Le film multiplie les images terribles (résultat des incendies, désertification, déforestation…), également au niveau symbolique. Cette humanité en marche, qui revient régulièrement stylisée, rappelle les hordes zombiaques de "Game of Thrones" (les fameux White Walkers)… surtout lorsqu’elle se met à marcher collectivement sur une couche de glace qui se craquelle. Une image forte, symbolisant le moment où nous serons encerclés par ces points de bascule.

Si le progrès nous a permis d’aller si vite (vers la tombe?), il devrait nous permettre de faire marche arrière avec une certaine efficacité.

Une fois le constat global établi, le film se concentre sur ce qui peut et doit être fait. À quelle échelle, mais aussi dans quels délais. Si le progrès nous a permis d’aller si vite (vers la tombe?), il devrait nous permettre de faire marche arrière avec une certaine efficacité, comme le Petit Poucet qui retrouve (ou pas) les mies de pain égrainées dans la forêt.

La priorité absolue est claire: réduire les émissions de carbone à zéro. Pour cela, il faudra diviser par deux notre émission, à chaque décennie. Pour arriver à un résultat aussi drastique, il faudrait une volonté mondiale, une volonté de fer. Parmi les pistes évoquées (par Johan Rockström, spécialiste mondial de l’eau), pourquoi ne pas confier une autorité nouvelle, environnementale, au Conseil de Sécurité de l’ONU? Dans la mesure où un échec de cette gestion pèserait tellement lourd sur notre avenir, provoquant immanquablement guerres, famines et épidémies, voilà une idée certes radicale, mais qui tient la route…