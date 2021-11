Avec son nouveau film comme réalisatrice, Nicole Garcia propose une cartographie d'une passion amoureuse. "Amants", film noir, contourne les stéréotypes et nous fait voyager jusqu'au bout d'un certain péril de l’amour.

Avouons qu'elle a bien choisi ses acteurs, Nicole Garcia. Dans le rôle de l'amant, Pierre Niney. Dans celui du mari, Benoît Magimel. Et dans la peau de la femme qui leur fait tourner la tête, Stacy Martin. La destinée de ces êtres peut-être pas si hors du commun que ça se déroule en trois chapitres. Trois chapitres et trois lieux. Paris, l'île Maurice et Genève.

Niney en dealer de coke, on ne l'avait pas vu venir dans sa filmographie.

Dans un studio parisien tout ce qu'il y a de plus simple, un jeune couple très épris commence sa journée. Elle va se rendre à l'école hôtelière où elle étudie, lui va faire le tour de ses clients. Niney en dealer de coke, on ne l'avait pas vu venir dans sa filmographie. Rien chez lui ne fait songer à un bad guy. Pourtant, dans "Amants", c'est lui, Simon, le voyou. Tout pourrait bien se passer si, un soir, l'un de ses clients ne décédait d'une overdose. Et en panique, le bad guy décide de prendre la fuite et n'alerte pas le Samu. Elle, de son côté, n'a rien tenté pour éviter le drame, alors qu'elle était présente. Voici pour la période parisienne, qui, on le verra, ne sera pas la plus noire.

Un peu cousu de fil blanc

Le deuxième temps de l'amour se déroule quelques années plus tard. Dans un paysage de carte postale, dans l'Océan indien. On la retrouve, elle, Lisa, aux côtés de Léo. Un mari très protecteur joué par Benoît Magimel. Ce qui lui a manqué à elle, justement, c'est quelqu'un qui la protège. Son père, un militaire, a longtemps mené sa carrière à l'étranger…

Nicole Garcia aime disséquer les sentiments complexes qui aimantent, aiguisent ou distendent les paires.

Comme le monde est petit, il se fait que Simon, le bad boy, se trouve aussi à Maurice. Il y travaille comme guide touristique et plagiste dans le resort de luxe où séjourne le couple Lisa-Léo. Comme par hasard, direz-vous. Eh oui, c'est là que le scénario fait un peu songer à une histoire cousue de fil blanc. Pour un film noir, c'est ennuyeux. Mais soit, que va-t-il se passer? On ne va pas vous le révéler, mais on peut dire que cela va les mener à un troisième chapitre, situé, lui, à Genève.

"Amants", de Nicole Garcia

"Les histoires d’amour finissent mal en général", dit la chanson. Sauf que la toute fin d'"Amants", il n'y a peut-être que Nicole Garcia qui pouvait l'imaginer. Elle qui aime disséquer les sentiments complexes qui aimantent, aiguisent ou distendent les paires. Mais à force de plonger dans ces eaux troubles, on en sort, nous, avec l'impression de n'avoir éprouvé de l'empathie vraie pour aucun des personnages de ce triangle amoureux. Peut-être parce qu'ils n'avaient aucun talent pour le bonheur?