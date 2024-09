Le rire du Joker, révolutionnaire ou d'atmosphère?

En regardant le premier «Joker» de Todd Phillips , je fus cloué à mon fauteuil. Un film si sombre alors qu’il raconte l’histoire d’un gars rêvant de faire du stand-up... Dans «Joker», l’humour n’est plus la politesse du désespoir, mais la violence des désespérés . Arthur Fleck (Fleck veut dire la tache), incarné par le génial et inquiétant Joachim Phoenix, est un clown dans la rue à faire la promo d’un magasin, un panneau en main: «Tout doit disparaître!»

C’est exactement ce qui va se passer . Tout disparaît, même le rire! À la fin, en pleine émeute embrasant Gotham City, le sourire du Joker n’est plus le fruit d’un joli maquillage , mais du sang étalé sur la bouche. Ce grimage inspirera des milliers de manifestants à Beyrouth, Santiago, Hong-Kong et en Amérique. Ce sourire maléfique du Joker fera de la planète un Gotham City géant.

Arthur s’appelle «clown Carnaval» et lorsque le véhicule de police l’emmenant en prison est renversé par des manifestants masqués, Arthur est extirpé du véhicule, se dresse sur la carrosserie et devient le roi Carnaval. Il n’a demandé la permission à personne!

Le rictus de notre société

Révolutionnaire ou d’atmosphère?

«Joker» présente donc les deux faces du rire actuel: le rire révolutionnaire du carnaval et le rire d’atmosphère, désodorisant relationnel. Voilà pourquoi Arthur veut faire du stand-up! Vous avez les stand-uppers ne parlant que de leur nombril, du quotidien, ne cherchant pas à changer le monde, juste faire un bon sept minutes et ces artistes issus de communautés et minorités qui, grâce aux comedy clubs, décrochent leur place au soleil et nous proposent d’autres voix pour des lendemains qui changent.