"Shogun", "Hacks" et "The Bear" parmi les grands gagnants des Emmy Awards

Petit séisme dans le monde du divertissement américain: pour la première fois, une production non anglophone a été couronnée meilleure série dramatique aux Emmy Awards . " Shogun ", diffusée sur Disney+ à l'international, a reçu un triomphe lors de la grand-messe du showbusiness made in USA, avec pas moins de 18 récompenses, dont également celles de la meilleure réalisation, de la meilleure actrice (Anna Swai) et du meilleur acteur (Hiroyuki Sanada).

Dans les autres catégories dramatiques, Elizabeth Debicki a notamment été élue meilleur second rôle féminin, grâce à son incarnation de la princesse Diana dans la dernière saison de " The Crown ", la saga sur la famille royale britannique.

"Mon petit renne" meilleure mini-série

"Mon petit renne" s'impose face au favori "The Bear", une autre série Hulu qui raconte la quête désespérée d'une étoile par un jeune chef ambitieux frappé par le deuil. La série remporte quand même onze statuettes, dont celles du meilleur acteur et du meilleur second rôle masculin pour Jeremy Allen White et Ebon Moss-Bachrach pour la deuxième année consécutive.