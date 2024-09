Cinq films à l’UGC Toison d’or pour évoquer l’Amérique et ses élections

Dans le cadre des prochaines élections présidentielles américaines du 5 novembre, UGC et L’Echo unissent leurs forces pour proposer un cycle ciné, et des débats d’idées…

Pour bien comprendre les enjeux de société liés à la prochaine élection présidentielle, quoi de mieux que de se plonger dans l’Amérique profonde, au moyen du 7 e Art? L’idée phare derrière ce ciné-club qui va s’étendre sur plusieurs semaines à l’UGC Toison d’or (Bruxelles) – et jusqu’au 5 novembre fatidique – est de ne pas s’attarder aux seuls «films d’élection», mais bien de brasser large, avec des œuvres qui nous racontent l’Amérique dans son ensemble, sociale, économique, rurale, cosmopolite, et bien sûr politique.

Chaque film sera introduit par notre cartooniste Nicolas Vadot ( qui propose par ailleurs une expo dans les locaux de l’UGC), et par le célèbre Monsieur Cinéma aux lunettes blanches, Philippe Reynaert .

Nous commencerons le 8 octobre avec un désormais classique parmi les classiques: «Forrest Gump». C’est François de Brigode qui viendra analyser les thèmes contenus dans cette ode à l’Américain moyen, mais capable de grandes choses malgré… son léger retard mental. Avec ses phrases phares («La vie, c’est comme une boîte de chocolat…»), le film de Robert Zemeckis datant de 1994 avait un côté réellement rassembleur, limite racoleur, mais sans doute racheté en partie par la candeur du personnage , et par le traitement épique apporté par le réalisateur de «Retour vers le futur». À le revoir 30 ans après, le film assume clairement son côté «fable sur 30 ans»: de l’Amérique rurale des années 50 à la folie Viet Nam…

Donald Trump Biopic 'The Apprentice' Premiering at Cannes | THR News Video

Le 15 octobre, place à «The Apprentice», un film encore inédit en salles, signé Ali Abbasi (la série «The Last of Us»), et qui revient bien sûr sur le show de téléréalité qui valut une notoriété mondiale au milliardaire Trump, bien avant qu’il ne se présente sur les listes électorales. C’est Sebastian Stan (vu dans la franchise «Avengers») qui jouera le rôle de Trump en grand patron capable de virer ses «interns» au son de «You’re fired!», tandis que Jeremy Strong («Succession») incarnera l’avocat Roy Cohn. La projection sera suivie d’un débat animé par Serge Quoidbach, rédacteur en chef adjoint de l’Echo.