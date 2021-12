Coup de projecteur sur Laura Dern à la Cinematek

En 1990, une longue silhouette blonde se déhanche sur l’affiche du nouveau film de David Lynch , bientôt couronné par la Palme d’or. La Lula de «Sailor et Lula», c’est elle. Une Américaine de 22 ans, au physique troublant, à la voix suave, à l’intelligence acérée. Déjà repérée dans «Blue Velvet» du même Lynch , Laura Dern va bientôt imposer son style. Notamment trois ans plus tard grâce au blockbuster de l’année: «Jurassic Park» , où elle incarne une paléobotaniste, la Pr. Ellie Sattler.

Au cours des décennies suivantes, Laura Dern alterne les rôles hollywoodiens («Jurassic Park III») avec le meilleur du cinéma indépendant («We don’t live here anymore»). Jusqu’à revenir sur le devant de la scène très récemment en avocate richissime et dépassée dans la série «Big Little Lies», ou (également en avocate) dans «Marriage Story», ce qui lui valut l’Oscar du meilleur second rôle.