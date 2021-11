"Cry Macho": le film de trop?

L'époque, on l'a bien compris, est à la rentabilité. Mais faut-il tirer sur la corde jusqu'à la faire casser'? Faut-il tordre le fruit (ici, un acteur de 91 ans) jusqu'à lui faire rendre la moindre goutte exploitable, lui faire cracher le dernier dollar, au risque de le détruire symboliquement, le laissant exsangue et ridicule sur le pavé?

Alors qu'en 2016 il venait tout fringant au festival de Cannes en veste de cuir pour une master class somme toute passionnante… Et que hier encore il livrait un film certes loin de ses chefs-d'œuvre, mais plus qu'honorable sur les dérives de la presse et de la notoriété ("Richard Jewell", 2019)…

Mais qu'on laisse tranquille notre cher Clint! Pourquoi jouer (et mettre en scène) les justiciers dans une pantalonnade mexicaine mal écrite, remplie de décors toc et d'acteurs qui poussent leur accent pour faire exotique? Il faut savoir imiter Cyrano et dire: "Non, merci!"