Cyril Dion ("Demain"): "Il faut oublier le mythe de la croissance heureuse"

En 2015, un jeune réalisateur défraie la chronique. Associé à Mélanie Laurent, il signe «Demain», un film qui préfère mettre en avant les bonnes initiatives écologiques, plutôt que d’assommer à grand renfort de mauvaise conscience paralysante. Un million de spectateurs et un César plus tard, celui qui a animé le réseau Colibris de 2006 à 2012 devient l’un des chantres de ce «nouveau modèle» que les ravages de l’anthropocène (réchauffement climatique, pandémies mondiales, génocide de la vie sauvage) réclament à grand cri.

Dans «Animal», le dernier film de Cyril Dion, nous rencontrons Bella et Vipulan, activistes de 16 ans. Hyper informés, ils semblent imprégnés d’une réalité désespérante: le constat des effets de l’activité humaine sur notre planète. Le film va leur proposer des initiatives intéressantes – et urgentes (chasse à l’hyper polluant plastique, arrêt de la dévastatrice pêche en eaux profondes…). Avant d’inviter ses protagonistes à un voyage… différent: la découverte du vivant. Sur presque tous les continents, et en compagnie d’acteurs emblématiques sur le terrain (Jane Goodall) ils vont ressentir profondément l’importance du rôle joué par les animaux – tous les animaux – sur Terre. Homo sapiens ne devrait-il pas commencer par reconnaître sa part animale? C’est à ce prix qu’il pourra, peut-être, redonner du sens à son existence. Voire restaurer cette vie globale dont il n’est pas détaché, et dont l’amnésie le mène à sa perte… Rencontre.

"Animal" est-il un film politique avec impact immédiat, ou un film intimiste qui aura un effet sur la longueur?

Le projet d’un film est toujours de bouleverser, de faire ressentir avec toute une gamme d’affects qui pourraient nous rendre différents. Le projet, c’est aussi de proposer un récit. Ici, nous avons deux jeunes militants, mais ce sont des militants d’internet, qui regardent les choses de loin, en faisant des tweets. On les emmène sur le terrain: à un moment il faut bien mettre les mains dedans. Ce qui les conduit à se dire: ce plastique, il faut couper le robinet. On ne va pas le ramasser sur les plages, c’est le tonneau des Danaïdes. Ça les conduit au Parlement européen: comment changer les lois? Là, ils se rendent compte qu’ils n’avaient pas pris la mesure du poids des lobbys industriels. Ils voient que le problème est systémique, ce n’est pas juste de la mauvaise volonté.

Ce problème systémique, il est lié au mythe de la croissance, qui serait une croissance heureuse. Tant que ce mythe restera en place on aura beau tous prendre notre vélo, manger moins de viande et avoir des gourdes, ça ne changera pas le fond. Hubert Reeves a bien résumé les choses: on est dans un train qui fonce vers une falaise à 300km/h, ça ne sert à rien de passer à 250km/h, il faut changer de destination. Peut-être que la santé et le lien social sont le plus important. Plus que le luxe, la réussite, le confort – des notions très relatives. Or, la santé nous relie aux écosystèmes: on ne peut pas être en bonne santé sur une planète malade. D’où la question de notre relation aux écosystèmes, donc au Vivant.

Comment briser ce récit mortifère de la croissance pour la croissance?

Ça vient de cet humain encore ressenti partout comme centre. Nous sommes conscience, tout le reste, c’est de la matière bête et méchante. Des choses à utiliser, des ressources. En fait ce ne sont pas des ressources, c’est de la vie. On doit reconstruire un récit où les humains sont vivants parmi les vivants.

Faut-il souhaiter une dictature écologique pour hâter le mouvement?

Non, il faut agir démocratiquement. Je crois à la transformation de nos institutions, à la démocratie directe. C’est ce que j’ai dit à Emmanuel Macron dans le cadre de la Convention Citoyenne. Mais les politiques sont prisonniers de l’ancien discours: je sais qu’il ne prendra pas les mesures pour qu’on reste sous les 1,5 degrés de réchauffement. Donc ce sont les gens eux-mêmes qui doivent s’investir. Ensuite on pourra institutionnaliser. Si on regarde l’Histoire, on voit que souvent une décision forte est nécessaire, les gens sont contents après. Le tabac: beaucoup étaient contre les interdictions. Aujourd’hui, plus personne ne voudrait être intoxiqué dans un restaurant. La peine de mort: il a fallu l’interdire pour qu’une majorité de gens soient contre, que ça semble évident.

On en revient au récit fondateur…

Les grands mouvements naissent avec des conjonctions. Il faut de rapports de force puissants qui s’engagent. Il faut que le pouvoir soit secoué. Dans la rue, dans les tribunaux, dans le monde économique. Et puis, des circonstances historiques qui viennent catalyser tout ça. Prenons la fin de l’esclavage: il a fallu presque en même temps des gens capables d’imaginer un monde sans esclavage, des gens qui engagent des rapports de force politiques, à la fois non violents et violents avec des émeutes dans les plantations, et bien sûr la guerre de Sécessions comme circonstance historique puissante. Aujourd’hui le changement climatique est une circonstance historique très puissante. Les gens vont se rebeller parce qu’ils vont vivre dans des circonstances intolérables.

En attendant, on fait quoi?

On se cherche les nouveaux héros qui raconteront une nouvelle histoire. On fait rêver les gens avec un nouveau type de bonheur. La sobriété heureuse prônée par Pierre Rabhi (qui nous a quitté samedi, NDLR). On en revient à Thoreau. Dans «Walden», le poète va vivre dans une cabane au fond des bois. Il trouve trois beaux cailloux et les ramène chez lui. Et puis, il en veut plus. Un jour il les ramène tous au lac parce que ça l’obsède, ça prend trop de place dans sa vie. Nos possessions nous possèdent.