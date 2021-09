"Délicieux" | À table!

"Délicieux", d'Eric Besnard, est l'histoire de Pierre Manceron, chef cuisinier renvoyé de la Cour pour ses créations un peu trop "audacieuses" et qui devra se reconstruire et se réinventer.

Comment fut inventé le premier restaurant? Vous le saurez en suivant les aventures de Pierre Manceron (Grégory Gadebois). Nous sommes à l’aube de la Révolution française. Manceron vient d’être renvoyé du château où il officiait, pour avoir mélangé dans un chausson des truffes et de la pomme de terre (un tubercule jugé à l’époque juste bon pour les gorets). Il retourne dans la masure de son père, et là, ouvre un relais de poste. Mais une mystérieuse femme (Isabelle Carré) le rejoint, avec la ferme intention de tout apprendre de lui en matière d’art culinaire. Arrivera-t-elle à le remettre en selle, voire à lui permettre d’accomplir son destin? La France profonde, l’odeur des cuisines où mijotent plusieurs plats concomitants, le plaisir de dresser une table pour les prochains convives, et quelques idées presque politiques sur les classes sociales: voici les ingrédients de ce menu certes classique, mais aux parfums clairement… délicieux.