Docus immanquables de 2021: "Seaspiracy", l’enfer sur mer

Scandaleux massacres de cétacés, pollution massive par largage de matériel, génocide d’espèces entières, existence de marins-esclaves: la pêche, c’est l’enfer sur mer.

Sorti dans une relative discrétion sur Netflix au printemps, «Seaspiracy» n’est pas un docu écologique comme les autres. Enquête parfois maladroite, pas toujours hyper rigoureuse dans ses démonstrations, elle possède néanmoins une immense qualité: l’absolue sincérité de ses auteurs…

Voici Ali, jeune caméraman britannique, la petite trentaine. Sa fascination: la mer. Il décide de partager cette passion par caméra interposée, et d’inviter sa fiancée Lucy dans l’aventure. Mais au fur à et mesure de ce docu raconté à la première personne comme un journal intime, on va littéralement passer de Charybde en Sylla.

Première découverte: sous la surface, tout n’est pas rose mais bien… rouge sang. Alors qu’on pensait ces pratiques désormais interdites, le carnage des plus imposants habitants des mers continue. Baleines, dauphins, requins. Á des fins «culturelles» (île Feroë, Japon), de «recherche scientifique» voire ouvertement commerciales (il faut bien alimenter les parcs aquatiques à travers le monde), voire gastronomico-symbolique (les fameux ailerons de requin)…

Seaspiracy | Official Trailer | Netflix

Le désert aquatique

Or les grands cétacés jouent un rôle crucial dans l’oxygénation des océans, en fertilisant le phytoplancton notamment – les océans produisant pour rappel 85% de toute la production mondiale d’oxygène. Les cétacés sont en fait les abeilles de la mer, sans eux, les océans pourraient très rapidement subir une totale désertification, poissons et oiseaux compris.

Car comment les oiseaux marins se nourrissent-ils au large? En suivant systématiquement les cétacés dont l’activité en surface rend les poissons accessibles. Idem sous l’eau: sans super prédateur pour réguler la pyramide par le sommet, les gros poissons mangeraient tous les moyens, et la pyramide s’écroulerait, laissant place au désert aquatique mondial – qu’on nous promet pour… 2048!

Autre dossier brûlant: les labels. Dolphin Safe, pêche durable, tout cela semble être de la vaste blague, ou plutôt un très juteux jeu de dupe. Car les observateurs étant «très rarement» à bord, il apparaît que la seule garantie soit… la parole du capitaine ou de la compagnie qui l’engage. Dixit les labels eux-mêmes. Ici, on n’est pas chez Captain Igloo et sa jolie casquette. Les sommes investies, et surtout récoltées, créent un climat délétère où règnent le mensonge et le crime organisé. Car un poisson sur trois consommé aux Etats-Unis proviendrait d’une origine «inconnue». La porte ouverte à tous les trafics…

Vue en plein écran 46% de la pollution plastique maritime serait due à des filets usés et volontairement passés par-dessus bord. ©Netflix

Pollution bien orchestrée

Plus Ali déroule le fil, plus se dévoile un milieu complètement gangréné par le profit, la violence, le cynisme. Tout semble orchestré à des fins mercantiles, jusqu’à l’hyper médiatique chasse à… la paille en plastique. Un arbre qui cache (mal) la forêt de l’hyper pollution créée par… le milieu de la pêche en personne: 46% de la pollution plastique maritime qui dévaste la santé des poissons – et la nôtre ! –, serait due à des filets de pêche usés ou dépassés, très volontairement passés par-dessus bord.

Et ils ne sont pas les seuls, les filets (et autres équipements lourds), à passer par-dessus bord, puisque c’est le sort réservé à certains marins jugés inutiles: de la main-d’œuvre bon marché puisque esclavagisée – monnaie courante dans certaines mers asiatiques où, témoins à l’appui, Ali réalise qu’on peut rester jusqu’à plusieurs années sans toucher terre, pour un salaire… remplacé par une maltraitance généralisée.

Vue en plein écran La solution à la dévastation des océans: arrêter de manger du poisson. ©Ali Tabrizi

Le spectateur, dégoûté, ne sait plus où donner de la tête, ni des yeux. On regrettera que certains raccourcis soient pris par Ali et Lucy, comme les images de la tristement célèbre crique de Taiji, au Japon, où des dizaines de dauphins sont régulièrement mis à mort, ou capturés. Le montage est clairement celui d’images d’archives, mêlées à des images d’Ali sur place. Mais on comprend ce trucage lorsque l’on sait que toute la région est quadrillée par les autorités japonaises (et les gros bras au service des firmes), afin de très fermement dissuader les étrangers venus faire des images pour témoigner.

Quelle est la solution à ce désastre écologique? Ali ne s’en cache pas: le problème de la pêche mondiale est si complexe qu’il n’y a pas à transiger: il faut s’abstenir. Ne plus manger de poisson. Casser ce mythe qui veut que c’est important pour la santé. «Important d’ingérer des métaux lourds et du plastique?», demandera un expert non sans ironie… «En favorisant l’essor d’odieux trafics et la fin de la vie, la nôtre y compris?». Faites vos jeux ! Les jeux sont faits.