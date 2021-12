Docus immanquables de 2021: "Tiger King", l'homme qui bavait à l'oreille des tigres

Face à la splendeur animale (en cage), voici l'humain dans toute sa noblesse: surarmé, pathétique, méchant, vaniteux. "Tiger King": la série qui nous met à nu.

Mars 2020. Une grande partie de la planète Terre se retrouve assignée à résidence, avec l'espoir sincère d'endiguer une pandémie mondiale. Le moment choisi par les hommes et les femmes de bonne volonté pour se replonger dans les grands classiques – Proust, Camus, Dostoïevski –, histoire d'y puiser fortitude, résilience et solutions d'avenir? Pas du tout.

Les protagonistes de "Tiger King" dépassent l'imagination du plus allumé des scénaristes – sous LSD.

C'est l'heure de sortir les chips et les bières achetés en tremblant au supermarché, et de s'installer confortablement… devant Netflix. Là, une improbable série va créer l'emballement, devenant le documentaire le plus populaire de tous les temps (35 millions de foyers en dix jours, merci le streaming mondialisé). Que propose cette mini-série de 7 épisodes de 50 minutes? Un concentré de ce qui plaît: suspense insoutenable, personnages totalement hors norme – voire grandiosement pathétiques –, menaces de mort, et bien sûr… des tonnes de bébés tigres.

Tiger King, ton univers impitoyable

Comment un homosexuel vieillissant à la coupe mulet peroxydée, portant le colt en bandoulière et propriétaire d'un horrible parc animalier croulant, va-t-il déchaîner les passions et cliver l'Amérique de Trump? Grâce à un phénomène à la "Strip-tease", pardi! Nous, Belges, sommes depuis les années 80 coutumiers du "magazine qui vous déshabille". L'art de la dérision sociale plus ou moins bienveillante, on connaît. Les "barakis" au grand cœur, aussi. Ces gens qui vivent en dehors du système, selon des arrangements que la modernité essaie à tout prix d'éradiquer – caravanes, système B et franc-parler qui fait mouche –, nous on les aime. On les adore. Et même quand ils franchissent les bornes, on adore encore… les détester.

Bande-annonce de "Tiger King"

Les protagonistes de "Tiger King" dépassent l'imagination du plus allumé des scénaristes – sous LSD. Aux côtés de Joe Exotic, alias Tiger King, sa concurrente abhorrée Carole Baskin, grande blonde propriétaire d'un zoo un peu moins décrépit censé servir de refuge – mais qui vit, elle aussi, du prix prohibitif des entrées. Dans un autre État, découvrons un "collègue", Doc Antle, véritable maître des animaux sauvages (il débarque torse nu à dos d'éléphant pour l'interview), et des femmes (il compte plusieurs épouses, toutes installées sur sa propriété).

Passion félidés

À part ça? Le personnel du zoo de Joe Exotic, véritables passionnés, mais à qui il manque systématiquement au moins un membre. Ces volontaires installés sur place semblent faire bon ménage avec les favoris de Joe, jeunes époux successifs qui ne cachent pas être passés au-dessus de leur hétérosexualité pour rejoindre la chambre du maître – contre des avantages en nature, bien entendu.

Le ridicule de ces hominidés déguisés qui se pavanent dans les cages fait peine à voir – et nous en dit beaucoup sur notre splendide humanité.

Le point commun de ces illuminés: leur obsession maladive des félidés, ou "big cats". Tous ont franchi la barrière mentale déjà préoccupante où on est prêt à débourser des sommes astronomiques pour se faire photographier en présence d'un prédateur de 300 kilos d'une beauté physique hypnotisante. Eux, il leur faut acquérir la bête et se prétendre son maître, dans un rituel qui veut systématiquement qu'on la côtoie "comme un égal". Le ridicule de ces hominidés déguisés qui se pavanent dans les cages fait peine à voir – et nous en dit beaucoup sur notre splendide humanité.

Pourquoi c'est addictif

Premier argument, on l'a dit: les tigres. Plus nombreux en captivité en Amérique du Nord qu'en liberté partout ailleurs sur la planète, les grands félidés sont le symbole de toutes nos horreurs en matière de respect de la nature sauvage. Deuxième élément: la porosité morale de tous les acteurs du drame, tellement rapides à retourner leur veste pour quelques dollars, ou un quart d'heure de célébrité…

Troisième point: la personnalité ambiguë de notre "héros" – car Joe Exotic est authentiquement en quête d'amour, et par là il reste attachant. Comme nous tous aujourd'hui via les réseaux sociaux, il semble bloqué au stade anal de la récompense immédiate, et cherche à se rassurer en permanence, en jouant avec… son image. Sauf que chez lui tout est démesure: Facebook et consorts ne lui suffisant plus, il se met à la chanson country et se paie sa propre chaîne de télé.

Une deuxième saison et un spin-off

Début décembre, la seconde saison a débarqué sur Netflix. Vous voulez savoir comment va le monde? Ruez-vous. Vous saurez si Carole a tué son ex-mari et l'a donné aux tigres en pitance… Si Tiger King sortira de prison après avoir reçu une potentielle grâce présidentielle réclamée à grands cris par ses nouveaux (millions de) fans… Si un des traîtres et autres hommes de main se fera (enfin!) dévorer par un tigre sous nos yeux – tigre qui rendrait ainsi justice (cette justice immanente aussi appelée "destin")…

Allons, tous à vos postes! Et pour les vrais fans, pourquoi ne pas binge-watcher le spin-off entièrement dévolu à Doc Antle? Selon nos sources, il resterait quelques "bungalows à épouse", non occupés…