Duo au soleil et à l’ombre de la Villa Caprice

Odieux personnages

Dans ce film, les personnages principaux sont complexes, quelque peu tordus et plutôt infects. On ne peut éprouver aucune empathie pour l’homme d’affaires et pas davantage pour l’avocat. Mais le face-à-face Bruel-Arestrup vaut le détour. Avec certaines scènes magistrales où le spectateur se délecte. Cependant, la partition d’Arestrup semble avoir été la mieux construite. En effet, à sa palette d’avocat incorruptible s’ajoute sa relation avec son père (interprété par le légendaire Michel Bouquet) et son attirance pour les jeunes hommes bien fichus… Ce sont ces points faibles-là qui permettent de s’intéresser davantage au personnage de l’avocat – jusqu’à la dernière scène que l’on n’avait pas vue venir.