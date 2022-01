Emmanuel Carrère, écrivain: "On nage dans la dystopie, mais est-ce qu’on y est bien?"

Avec "Ouistreham", l’écrivain repasse derrière la caméra pour adapter le récit journalistique de Florence Aubenas, "infilitrée" durant six mois dans la France laborieuse.

Seize ans après «La moustache», Emmanuel Carrère, romancier multi-primé (Renaudot pour «Limonov») et multi-adapté («La classe de neige», «L’adversaire»,…), repasse derrière la caméra pour adapter le récit journalistique de Florence Aubenas («Le quai de Ouistreham», L’Olivier, 2010), «infiltrée» pendant 6 mois dans la France profonde, celle où on boucle les mois à la force du poignet. Rencontre.

Pour ce projet, on est venu vous chercher…

Florence Aubenas ne voulait pas spécialement qu’on adapte son livre. Mais Juliette Binoche est quelqu’un de très tenace. Dans leur conversation mon nom est sorti. Juliette m’a approché. Et c’est le genre de projet, une fois qu’on vous le propose, ça reste. C’était l’occasion de montrer les conditions de travail de beaucoup, beaucoup de gens. Ces gens qui sont dans la propreté, et que par définition on ne voit pas – ils travaillent avant ou après, mais sans eux, la société ne tournerait pas. Aller voir l’envers de la société, je trouvais ça passionnant.

Ça dépasse la propreté: cette précarité face à l’emploi, ça représente aujourd’hui une énorme partie de la population...

C’est vrai. Mais dans cette réalité, la propreté ça reste particulier: salaires très bas, conditions de travail pénibles, mais aussi horaires très durs – particulièrement tôt ou tard, avec souvent beaucoup de trajets, la paie qui passe en carburant. Et un Smic horaire qui ne commence qu’une fois sur les lieux. La France se clive entre riches et pauvres avec de moins en moins de classe moyenne entre les deux.

Et puis cette invisibilité, assez violente…

Oui, c’est l’envers d’une société visible. Avec des jobs pourtant totalement indispensables. Mais vraiment dévalorisés. Pendant les confinements, cette notion très bizarre a surgi, cette différence entre métiers essentiels et inessentiels. On s’est vite aperçu que les boulots les plus essentiels sont en fait les moins valorisés.

Vous signez bien sûr le scénario.

Si ce livre était un film, ce serait un documentaire. Je devais garder cette dimension mais ajouter une part de dramatisation. Toute la relation entre les deux femmes, Marianne (Binoche) et Christelle (Hélène Lambert)... Cette amitié de terrain, qui grandit, et cette notion de trahison qui n’est pas dans le livre. Beaucoup s’est joué dans le choix des acteurs et des actrices, qui sont des non professionnels, mais de vrais professionnels de la propreté. Puis dans l’alchimie avec Juliette Binoche.

Je savais que c’était là que ça allait se jouer. Je ne suis pas un grand metteur en scène. J’essaie de mettre la caméra à peu près en face de ce qui se passe. Et il se passait des choses. Le casting était fondamental, ça a pris 6 mois. Puis 6 mois d’atelier, à improviser, travailler. C’était un tournage fatigant parce que sans décors récurrents. On bouge beaucoup car les travailleuses bougent beaucoup, en fonction de ce qu’on leur donne, c’était très concret.

On dit que le métier d’écrivain est très solitaire, ici ça vous changeait…

C’est un cliché réel, ce fut donc un vrai bonheur, aller au contact, travailler avec des gens. La dimension collective du travail sur un film, ça me va très bien. Je laisse une très grande marge à chacun des chefs de poste, je n’ai pas de problème à dire «Je ne sais pas». C’est un travail d’équipe. Je me suis entouré d’un chef op et d’un ingénieur du son très expérimentés, deux vieux renards. Travailler avec des acteurs non pro, c’est un risque passionnant à gérer, mais il ne faut pas multiplier les risques inutilement…

On ressent le quotidien de ceux qui n’ont pas le temps de se poser des questions, qui sont dans la survie, le jour le jour.

Il y a cette formule quand même assez juste: il y a les gens qui ont le loisir de se soucier de la fin du monde, et ceux qui sont réduits à se soucier de leur fin de mois.

On devine que la crise du Covid a dû être terrible pour toute cette population.

Chez nous, en France, on a Macron qui est quelqu’un de très intelligent, et très dévoué à sa fonction, mais sans doute assez éloigné de cette France-là, qui le lui reproche. Il n’est pas en phase. Ça l’impatiente un peu, les gens qui ne sont pas aussi intelligents et rapides que lui.

Vous êtes aussi un grand spécialiste de Philip K. Dick, prophète de la soumission à la technologie, voire du contrôle permanent…

Je pense qu’il a tout vu. C’est fascinant. Il y a eu les films officiellement adaptés de lui («Blade Runner», «Minority Report»), et puis tous ceux qui s’en inspirent éhontément, «The Truman Show», «Matrix»… Baudelaire disait que le génie c’est de créer un poncif. Lui, il en a créé tellement. On vit dans le monde de Dick. Un univers gigogne où on ne sait plus où est la réalité. Elon Musk dit: «Les chances que nous soyons dans la réalité de base sont infimes»… C’est une intuition de Dick. Il y a ce processus d’accélération, et de contamination du réel. On nage dans la dystopie. Est-ce qu’on y est bien? C’est toute la question.