Espace infini du rêve... en pleine banlieue

Youri, 16 ans, vit seul dans un appartement de la cité Gagarine, inaugurée en 1961 à Ivry-sur-Seine , par le célèbre astronome russe. Le but avoué de Youri: réparer l’immense bâtiment croulant avant l’arrivée de l’experte qui va ordonner sa démolition…

Voici le genre de film qui demande qu’on laisse au vestiaire tous ses a priori. Quoi? Un film de banlieue onirique, poétique, décalé? Une sorte de conte philosophique naïf, référencé, et presque apprêté, pour nous dire la fin d’une "banlieue rouge"? Absolument. Parce que le cinéma est aussi le lieu de toutes les libertés. Le contre-pied est bienvenu, dans un contexte où on attendait du réalisme social à la "Les misérables". Ici, les couleurs répondent aux symétries, et la musique aux effets d’optique.