Film Fest Gent | Tapis rouge à Gand

La 48e édition du Festival du Film de Gand voit les choses en grand. Wim De Witte, le directeur du festival, et son équipe ont sélectionné 118 longs métrages. Après une soirée d’ouverture, ce mardi, marquée par la présentation de "La Civil" de Teodora Ana Mihai, la manifestation déroulera le tapis rouge aux films les plus attendus de la saison. Ainsi, "Le Dernier Duel", de Ridley Scott, "Spencer" de Pablo Larrain et "Annette" de Leos Carax. Il se clôturera le 23 octobre avec "The French Dispatch", la fantaisie stylée de Wes Anderson.