Gilles Lellouche sur "L’Amour Ouf": "Quand on fait un film, on le fait pour se faire plaisir"

Après le succès du "Grand Bain", Gilles Lellouche signe "L’Amour Ouf", une fresque sentimentale et sociale au casting cinq étoiles. Et où la musique joue et donne un sacré tempo.

Plus grosse sortie de la semaine, «L’Amour Ouf» nous emporte, durant 2h40, dans le nord de la France, au milieu des années 80, avec une passion adolescente qui grandit, pourrait se briser, mais résiste… Rencontre avec Gilles Lellouche.

«L’Amour Ouf» est librement adapté d’un roman de l’Irlandais Neville Thompson, que vous avait conseillé de lire Benoît Poelvoorde, il y a dix-sept ans. Pourquoi cela vous a-t-il hanté à ce point?

Je trouvais la première partie du livre très proche de mes ressentis adolescents. Cela fait longtemps que j’avais envie de faire un film sur l’adolescence. Et ce récit me paraissait idéal. C’était aussi la possibilité de faire un film qui mélange les genres, qui souffle le chaud et le froid et qui parlerait aussi du déterminisme et de la lutte des classes.

Mais à trente-deux ans, je me suis dit que je n’avais pas les épaules pour le faire et qu’on ne me donnerait pas les moyens de réaliser cette fresque. La mort dans l’âme, je suis passé un peu à autre chose, mais ce bouquin continuait de garder une place dans ma tête et mon cœur. Et je prenais des notes dans mes cahiers. Après «Le Grand Bain», que j’ai adoré tourner, mes producteurs m’ont demandé quelle était mon envie. J’ai répondu: «L’Amour Ouf».

Lequel de vos héros principaux êtes-vous le plus: Clotaire, le garçon ou Jackie, la fille ?

Je suis les deux. Je suis même un peu tous les personnages. Y compris Kiki, le petit frère un peu chiant. Il y a aussi beaucoup de mes parents dans ceux du film.

Je me suis dit que vous vous étiez fait plaisir avec la playlist du film.

Quand on fait un film, on le fait pour se faire plaisir. J’y suis allé allègrement.

"On ne regarde pas trois cents fois le même film, on ne lit pas trois cents fois le même roman alors qu’on peut écouter dix mille fois le même morceau dans sa vie." Gilles Lellouche Acteur et réalisateur

Cette bande originale, qui comprend aussi bien du Yves Simon que du Cure et du Prince ou du Billy Idol, rajoute quelque chose au discours.

Il y a des choses que vous pouvez faire passer avec la musique qu’il est impossible de faire passer avec les dialogues. Ce que je ne peux pas faire passer avec les dialogues, c’est la fulgurance amoureuse. Quand j’étais ado, si j’avais rencontré une fille dans la journée, j’écoutais, par exemple, Jean-Jacques Goldman. J’adorais sa chanson «Pas toi». Je l’écoutais en boucle et je me disais: «Peut-être qu’elle ne pense pas à moi comme je pense à elle?»

La musique a cet avantage sur n’importe quel autre art, c’est que c’est un sentiment immédiat et impérissable. On ne regarde pas trois cents fois le même film, on ne lit pas trois cents fois le même roman alors qu’on peut écouter dix mille fois le même morceau dans sa vie. Et il n’y a pas de plus belle déclaration d’amour que d’offrir des chansons.

Vous vous référez aux premiers films de Francis Ford Coppola, comme «Outsiders», mais on peut aussi reconnaître un peu de «West Side Story» dans «L’Amour Ouf».

Absolument. C’est un peu un Roméo et Juliette contemporain. «West Side Story» fait clairement partie de mes références.

Les deux amoureux du film, Jackie et Clotaire, auraient pu ne jamais se rencontrer. Ils ne sont pas du même milieu, lui est en décrochage scolaire, elle, une bonne élève. Qu’est-ce qui fait qu’ils tombent passionnément amoureux l’un de l’autre?

L’addition de leurs solitudes et de leurs incompréhensions. C’est pour ça que je montre aussi leur enfance. Il y en a un qui vient d’une famille nombreuse, avec un père taciturne. Et dans cette famille, le rôle de Clotaire est celui qui fout le bordel et est violent. Elle, elle a perdu sa maman et est élevée par son père qui la couve. Et quand ils se rencontrent, il y a, bien sûr, l’attirance physique et l’élan du cœur, mais aussi la rencontre de deux solitudes. Et une violence qui s’annule.

Publicité

Un autre personnage du film, c’est le nord de la France, Dunkerque, Lille… Et vous évoquez la grève des dockers.

Pour nous, c’était très important de placer ça dans un contexte social fort et engagé. Et qui raconte la situation du père de Clotaire, la revanche et le mauvais choix du fils. Le malheur du père devient l’argument de son mauvais choix. Cela racontait la manière dont on peut retourner inlassablement vers ses démons.

"Et quand Jackie et Clotaire se rencontrent, il y a, bien sûr, l’attirance physique et l’élan du cœur, mais aussi la rencontre de deux solitudes. Et une violence qui s’annule." Gilles Lellouche Acteur et réalisateur

Vos deux jeunes acteurs, Mallory Wanecque et Malik Frikah, sont épatants dans les rôles de Jackie et Clotaire adolescents. Comment les avez-vous dirigés?

Je les ai forcément plus dirigés qu’Adèle Exarchopoulos et François Civil, qui incarnent ces héros à l’âge adulte. Mais ils se sont imposés naturellement aux essais où ils étaient formidables. Je les ai dirigés sur des impressions et des sentiments immédiats. Ce sont des acteurs quasi neufs, il fallait que je sois le plus pédagogue, en annulant presque toute forme de psychologie. Là, ce qu’il fallait, c’était du ressenti émotionnel. J’étais à fond dans l’émotionnel.

Publicité

Votre actu en tant qu’acteur est la sortie, en décembre, de «Leurs enfants après eux», des Frères Boukherma, d’après le roman de Nicolas Mathieu. C’est aussi une histoire d’adolescents. Pourquoi l’adolescence nous obsède-t-elle autant?

C’est moi qui devais le réaliser, mais j’étais sur ce projet-ci. C’est étonnant comme, parfois dans la vie, les choses s’entrecroisent au même moment. Il n’y a pas mille films, à Paris, sur l’adolescence, en ce moment. C’est bien, en fait, qu’il y ait ce hasard. Il fallait que je puisse donner mon point de vue sur l’adolescence dans mon film et que je joue dans le point de vue d’un autre.

Drame "L'Amour Ouf" Par Gilles Lellouche Avec Mallory Wanecque, Malick Frikah, Adèle Exarchopolos, François Civil, Alain Chabat, Karim Leklou, Benoît Poelvoorde et Élodie Bouchez Basé sur le roman éponyme de Neville Thompson

