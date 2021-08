Jacques Ledoux: une vie de cinéma

Incontournable personnalité du monde du cinéma des années 50 à 80, Jacques Ledoux est resté dans les mémoires comme un amoureux fou du 7e art sous toutes ses formes… surtout les plus expérimentales. On lui doit également d’avoir fait de notre cinémathèque l’une des trois principales… au monde. La légende raconte que pendant plusieurs décennies, il faisait copier dans un labo secret les films projetés dans les festivals belges, afin d’en garder une trace. Merveilleuse précaution! Il fut aussi à l’origine de très nombreux évènements, dont le Festival EXPRMNTL de Knokke, et du prix de L’Âge d’or (un week-end spécial y revient les 18 et 19 septembre). Le cycle "Films flamboyants" (du 4 au 17 septembre) s’inspire d’une liste établie par Ledoux quelques semaines avant sa mort en 1988, et qui témoigne de l’éclectisme de ses goûts. Entre Erich von Stroheim et David Cronenberg, quand on aime, on ne choisit pas… on montre les films!