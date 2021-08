Kaouther Ben Hania: "Notre corps va finir par appartenir à la collectivité"

Avec la coproduction belge "L’homme qui a vendu sa peau", Kaouther Ben Hania questionne notre rapport au corps, et au consentement…

La jeune réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania ne se doutait pas que "L’homme qui a vendu sa peau" finirait sa course aux Oscars. Et pourtant, tous les éléments étaient réunis pour attirer l’attention: un thème très porteur (la valeur presque obscène attribuée à certaines œuvres d’art), des décors très chargés symboliquement (dont certains belges), une narration efficace, et bien sûr l’esclavagisme moderne via le prisme des migrants.

Votre film possède une forte portée politique. Sommes-nous tous des objets dans un système?

Tout est politique, non? Un homme qui accepte de devenir une œuvre, et qui est un réfugié, ça questionne bien sûr les rapports économiques actuels et la domination en général. La guerre en Syrie, le mirage de l’Eldorado européen et les concessions qu’on est prêt à faire pour aller de l’un à l’autre; avec la notion de liberté au centre, qui est une variable plus ou moins ajustable.

"Les mots, les dialogues, c’est fort, mais les corps, eux, possèdent une évidence."

Il est beaucoup question de corps, de décors, de lieux chargés: galeries d’art, musées, villes, bureaux…

Quelles émotions faire passer au spectateur? C’était la question. Ça passe par comment on représente un corps dans la peinture, et c’est bien sûr le Christ qui ressort. Après, chaque scène fabrique son esthétique. Comment on met le corps dans l’espace, et qu’est-ce que ça raconte, provoque comme sensation chez le spectateur? Le politique passera par l’esthétique, via la suggestion. Les mots, les dialogues, c’est fort, mais les corps, eux, possèdent une évidence. Le cinéma est un outil très puissant.

Vous avez tourné en Belgique, pour une ambiance hivernale, fermée, glacée…

C’est un film belge, même si c’est une coproduction internationale aussi. Toute cette histoire a été inspirée par l’artiste belge Wim Delvoye. Ce n’est pas un film cher en soi, mais ambitieux, compliqué à monter financièrement, avec beaucoup de pays. Ces contraintes, il faut en tirer profit. Ça peut être créatif. Ça m’a permis d’avoir accès à des décors, mais aussi à Koen De Bouw (vu dans "De Premier", NDLR), un acteur exceptionnel, plein de charisme. La coproduction, ça permet aussi des rencontres, des surprises... on sort de sa zone de confort.

"L’actualité redistribue en permanence les cartes, en fonction des réalités, mais aussi des peurs, des récits…"

Comment est venue l’inspiration?

J’ai vu une rétrospective au Louvre, l’homme tatoué était là dans les appartements de Napoléon. C’était une image tellement peu conventionnelle qu’elle m’est restée en tête. Je pars souvent d’une image forte qui me questionne, et qui grossit dans mon inconscient. Puis, je commence l’écriture. Ça mûrit lentement. Cette idée, j’essaye ensuite de la sculpter, l’écrire, la réécrire. La première version, je l’ai couchée sur le papier en cinq jours. C’était comme une fièvre, il fallait que ça sorte – et bien sûr, c’était très mauvais.

Votre film prend une dimension nouvelle avec le Covid, qui challenge nos libertés individuelles, et notamment celle de circuler.

À un moment, l’année dernière, j’ai dû aller aux États-Unis. Et en tant que Tunisienne, cela ne posait pas de problème, alors que pour les Européens, ironiquement, c’était interdit. L’actualité redistribue en permanence les cartes, en fonction des réalités, mais aussi des peurs, des récits… Ça rappelle aussi l’inégalité face au vaccin à l’échelle mondiale, alors qu’on est tous hyper connectés, par internet, et par la maladie. Quel sera le monde de demain? Notre corps sera-t-il encore une chose qu’on possède? Si on ne prend pas garde, notre corps va finir par appartenir à la collectivité. Notre idéologie démocratique, la même depuis la Révolution française, est-elle en train de s’effondrer?

