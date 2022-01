L'actrice américaine Betty White est décédée à 99 ans

Faisant partie des actrices les plus aimées des Américains, Betty White a connu de multiples honneurs au cours de sa carrière à la longévité exceptionnelle. Plusieurs fois récompensée aux Emmy Awards, elle est apparue pour la première fois à la télévision en 1949 et prêtait encore sa voix à un personnage de "Toy Story 4" en 2019.

Dans "Les Craquantes" , elle interprétait la maladroite et souvent naïve Rose Nylund, le pendant des personnages plus sophistiqués joués par Bea Arthur, Rue McClanahan et Estelle Getty.

Elle était aussi apparue dans "The Mary Tyler Moore Show" ou dans la célèbre série "Amour, Gloire et Beauté" et était devenue en 2010, à 88 ans, la personne la plus âgée à animer la célèbre émission de divertissement "Saturday Night Live".