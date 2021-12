La grotte des rêves perdus

Quand on vous dit "films à suspense qui vous vrillent à votre siège et ne vous lâchent plus jusqu'à la (presque) dernière seconde", vous laissez votre bulle d'imaginaire se charger d'affiches hollywoodiennes. De grandes histoires catastrophes, avec des navires insubmersibles et des icebergs. Ou alors des course folles en Antarctique avec des chiens. Une famille séparée par un terrible tsunami. Un avion en panne – et le pilote qui dit: on va se poser sur l'Hudson, laissez-moi faire…