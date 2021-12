La revanche des opprimés du métro maudit

Anders Thomas Jensen nous offre du cinéma danois comme on l’aime: de l’action, de l’humour, de l’émotion, et bien sûr un Mads Mikkelsen en pleine forme.

Il a évolué dans l’ombre de deux stars : Lars von Trier et Thomas Vinterberg. Mais ceux qui ont la chance de connaître son cinéma drôle, décalé, féroce et philosophique n’hésitent pas à inscrire les titres de ses films en lettres d’or sur le fronton de leur temple cinéphile.

Il y a "Adam’s Apples" , ou l'histoire improbable d’un prêtre en sandales (Mads Mikkelsen bien sûr) qui recueille à l’ombre de sa petite église de campagne des ex-taulards néofascistes endurcis. Et puis "Les bouchers verts" , où deux amis autoproclamés bouchers professionnels vont se mettre à proposer une viande (humaine) des plus savoureuses…

Ajoutons à cela les films où Jensen ne fut que scénariste : le fascinant "Antechrist" (2009) de Lars von Trier; "Revenge" ("Hævnen", 2010) de Suzanne Bier, passionnante variation sur le harcèlement à l’école, couronné par l’Oscar et le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère; ou "After the Wedding" de la même Suzanne Bier, un des meilleurs rôles de Mads Mikkelsen.

Humour épique

Il nous revient avec ce mélange détonnant d’action, d’humour, et d’absurde, pour une nouvelle aventure menée tambour battant. Markus, grande barbe grise et carrure carrée, est militaire de carrière. Il revient d’urgence à Copenhague: son ex-femme vient de trouver la mort dans le métro, quand un attentat a fait exploser la rame. Sa fille ado a survécu. Markus tente de lui apporter quelque soutien, quand il est contacté par un scientifique hurluberlu, survivant de l’explosion, et persuadé qu’il s’agit non d’un acte terroriste, mais d’une conspiration. Aidés par deux autres soi-disant "indispensables spécialistes", l’un en psychologie, l’autre en informatique, ils mènent l’enquête…