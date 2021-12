Laura Wandel (réalisatrice): "La cour de récré est un condensé du monde entier"

En nous ramenant dans l'arène de la cour de récré, "Un Monde" a marqué les esprits à Cannes et s'apprête à ravir les Oscars. Sa jeune réalisatrice, l'Ixelloise Laura Wandel, n'ose même pas y penser!

"C'est l'une des personnalités les plus radicales avec lesquelles j'ai eu le bonheur de travailler", nous lance l'un de ses producteurs à l'autre bout du fil, la veille de notre rendez-vous avec Laura Wandel (37 ans) dans un café branché d'Ixelles, la commune dans laquelle elle a grandi. Et c'est manifestement un compliment pour ce grand pro: "Pour elle, le cinéma est une mission. Elle a voué sa vie au Septième art et c'est ce qui explique qu'elle soit si exigeante et perfectionniste. Une vraie maniaque du détail! Elle demande aux autres ce qu'elle exige d'elle-même.»

La deuxième fois que nous sommes allés voir "Un Monde", son premier long-métrage, pour nous préparer à l'interroger, nous sommes tombés sur l'un des profs de son école de cinéma. Tout aussi enthousiaste: "Laura voit des choses que les autres ne voient pas", s'exclame-t-il. En voyant sa carte de visite, ça la fera éclater de rire: "C’est vraiment adorable!"

La Bruxelloise a travaillé sept ans sur son premier film. Lorsque elle l'a finalement achevé, en mars 2020, la pandémie a éclaté. "Un Monde" a été mis au frigo pendant plus d'un an, pour n'en ressortir qu'en juillet dernier au Festival de Cannes. L'accueil de la première fut l'un des plus beaux moments de sa vie, dit-elle. Une standing ovation de sept minutes, a chronométré un membre de son équipe…

Prix Fipresci

"J'étais terriblement nerveuse et terrifiée à l'idée de fondre en larmes. La maquilleuse m'avait d’ailleurs mis une couche supplémentaire de fond de teint au cas où (rires). Ce qui est étrange, c'est qu'au début, il n'y a pas eu d'applaudissements. Pendant que le générique défilait à l'écran, rien ne se passait. Puis, soudain, les applaudissements ont éclaté! C'était hyper émotionnel, j'ai senti une vague d'amour monter du public. C'était comme si je sortais de moi-même.»

"Les gens peuvent penser par eux-mêmes: ce ne sont pas des ‘imbéciles’." Laura Wandel Réalisatrice

À Cannes, son film a remporté le prix Fipresci des critiques de cinéma internationaux dans la section "Un certain regard", centrée sur la découverte de cinéastes émergents. Lorsqu'elle a reçu le coup de fil lui annonçant la grande nouvelle, Laura Wandel était déjà de retour en Belgique, durement frappée par les inondations. La cinéaste attendait son bus, retardé de cinq heures, à Liège, dans une ambiance nettement moins glorieuse.

Autre sensation étrange: apprendre une nouvelle aussi merveilleuse au beau milieu d'une catastrophe naturelle. "Avec toutes les terribles nouvelles sur les inondations, j'avais complètement oublié de garder un œil sur mon téléphone. Je suis tombée des nues quand ils m'ont appelée de Cannes. Rétrospectivement, c'est une bonne leçon. Normalement, je ne suis pas du genre à lâcher prise. Les circonstances extérieures m'y ont contrainte. Si vous ne pensez pas trop aux choses, de belles surprises peuvent arriver (sourire). Je vais en faire ma bonne résolution pour 2022.

Un Monde (by Laura Wandel) | Official Trailer | Lumière

Les cinémas sont sûrs

Lâcher prise. Le mot reviendra encore plusieurs fois cet après-midi-là. "La vie est un grand exercice de lâcher-prise", lance-t-elle ainsi lorsque nous évoquons les performances cinématographiques d'"Un Monde".

Elle a travaillé à son film durant 7 années. Puis elle a dû patienter un an et demi en raison de la pandémie. Et quand il est enfin sorti dans les salles de cinéma, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke annonçait la quatrième vague à la télévision. Même scénario aux Pays-Bas. Deux jours après le démarrage du film, le gouvernement néerlandais verrouillait l'Horeca et la Culture.

Au final, "Un Monde" n'aura été vu que par 20.000 spectateurs, même si certains cinémas font de la résistance après le lockdown de la Culture, décrété au Codeco du 22 décembre, et le maintiennent à l'affiche. En temps normal, selon ses producteurs, le film aurait dû toucher au moins 40.000 personnes.

"Si l'on réduit les conflits mondiaux à leur essence, on en revient à ce premier terrain de jeu qu'est la cour de récré." Laura Wandel Réalisatrice

Laura Wandel n'y est pour rien, mais se défaire de cette idée n'est pas facile: "20.000, c'est décevant, j'ai du mal à m'en satisfaire. Parfois, ça me met un peu en colère même si je ne peux rien y faire. (elle réfléchit) Et je ne veux pas rejeter pas la faute sur vous, les journalistes, mais je crois tout de même que les médias ont parfois créé un climat de peur autour de la pandémie. Bien sûr, il faut être prudent. Et, bien sûr, je pense à la situation des travailleurs des soins de santé, mais nous devons aussi vivre avec ce virus et dire aux gens que les cinémas sont sûrs. À ce propos, il n'y a pas que les médias qui me déçoivent: le politique aussi. Pourquoi les cinémas et les théâtres ne sont-ils pas autorisés à rester ouverts alors que les centres commerciaux le sont? Cela en dit long sur la place accordée à la culture dans notre pays.»

Vue en plein écran La réalisatrice bruxelloise Laura Wandel. ©Brecht Van Maele

Regards d'enfants

Retour à la cour de récré d'"Un Monde" où se jouent tous les rapports de domination à venir. La réalisation du film a aussi été un exercice constant de lâcher-prise pour trouver ce juste équilibre entre les mots et l'image, entre le son et les silences. Chaque son, chaque cri d'un enfant dans cette cour de récréation a été pensé. Et tout ce qui ne collait pas a été recalé au montage.

La grande force du film réside dans la manière de filmer de Laura Wandel – à hauteur d'yeux, ce qui oblige le spectateur à fixer le regard des enfants – et dans le jeu d'acteur phénoménal des deux enfants que l'on suit dans le film, en particulier de la jeune héroïne, tiraillée entre son frère qui se fait harceler et son désir de s'intégrer.

La grande force du film réside dans la manière de filmer de Laura Wandel – à hauteur d'yeux, ce qui oblige le spectateur à fixer le regard des enfants. Laura Wandel Réalisatrice

Laura Wandel n'est pas parvenue à ce résultat époustouflant en imposant son scénario aux enfants, mais en les laissant se l'approprier à travers des jeux de marionnettes ou en leur faisant dessiner les scènes. Ces dessins ont fait office de scénario. "Les enfants sont plus naturels qu'on ne le pense", dit-elle. "Et beaucoup plus patients! Certaines scènes ont dû être refaites trente ou quarante fois, mais ils n'ont jamais rechigné."

Il ne faut jamais sous-estimer les gens, dit-elle encore. Elle ne le fait pas non plus avec les spectateurs de son film. En plaçant sa caméra à hauteur d'yeux, elle exige un effort du spectateur d'"Un Monde" et l'oblige à réfléchir à ce qui passe hors-champ. "Les gens peuvent penser par eux-mêmes: ce ne sont pas des 'imbéciles'."

Rencontre avec Laura Wandel

Le harcèlement à la récré

Les premiers mois en 2022 vont être marqués par la course aux Oscars. "Un Monde" est en effet repris dans la première sélection des 15 films retenus dans la catégorie "Meilleur long métrage international", selon la liste dévoilée par l'Académie. En janvier, Laura Wandel se rendra à Los Angeles pour la promo de son film dont on saura, le 8 février, s'il fait partie de la sélection finale des cinq films en lice pour la récompense suprême.

"Il y a peu de films qui nous ramènent de façon aussi originale à une période de notre vie que nous avons tous oubliée, mais qui a été absolument décisive dans notre évolution." Laura Wandel Réalisatrice

Pourquoi son film mérite-t-il la consécration? "Sans vouloir paraître prétentieuse, je pense qu'il y a peu de films qui nous ramènent de façon aussi originale à une période de notre vie que nous avons tous oubliée, mais qui a été absolument décisive dans notre évolution. Mon point de départ: montrer une société miniature, un condensé du monde entier. Voilà ce que représente pour moi la cour de récréation. Si l'on réduit les conflits mondiaux à leur essence, on en revient à ce premier terrain de jeu. En ne montrant pas tout, je place beaucoup de confiance et de responsabilité dans le spectateur. Je pense que ça se ressent et c'est pour cela qu'il apprécie tant le film."

Pour une cinéaste qui s'identifie aux frères Dardenne ou à Michael Haneke, on ne s'étonnera pas que les Oscars ne soient pas l'obsession première. "Je défendrai mon film bec et ongles pour qu'il soit nominé. Mais je ne suis pas a priori attirée par Hollywood. Si nous décrochons cette nomination, on parlera de mon film et il sera presque certainement projeté dans les salles de cinéma: ce serait incroyable! Après, je n'ose même pas y penser…" (rires).