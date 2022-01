Le best of ciné de la semaine

Une savoureuse part de pizza californienne, une danse sur la French Riviera, une leçon d’espionnage au féminin, un classique shakespearien… au programme des salles de cinéma.

"Licorice Pizza"

Paul Thomas Anderson ne fait jamais deux fois le même film. Après "Phantom Thread", il propose "Licorice Pizza", une savoureuse comédie romantique à la sauce californienne plantée dans les seventies. Et de cette décennie, tout y est, look, déco, musique… À quinze ans, Gary Valentine (interprété par Cooper Hoffman, le fils de feu Philip Seymour Hoffman) vit seul avec sa mère qui travaille dans les relations publiques. Lors d’une session photos organisée dans son collège, il fait la connaissance d’Alana (jouée par Alana Haïm). Elle a dix ans de plus que lui mais Gary est persuadé que c’est la femme qu’il épousera plus tard.

Il se destine au métier d’acteur comme nombre de jeunes gens vivant comme lui à Los Angeles ou dans les environs. Alana, elle, ne se destine à rien de spécial mais passe tout de même une audition pour un film avec Jack Holden (Sean Penn), un acteur qui aime réciter les répliques célèbres de ses films… Gary possède un flair pour les affaires et se lance dans le commerce de lits à eau. Il en livrera même un chez Jon Peters (Bradley Cooper), un producteur de cinéma connu pour ses conquêtes féminines, notamment Barbra Streisand.

De péripéties en péripéties toutes bien déjantées, Gary et Alana comprendront qu’ils ne peuvent pas se passer l’un de l’autre. Le film rappelle à certains égards "Once Upon A Time In Hollywood" et contient déjà des scènes cultes.

Licorice Pizza - Bande-annonce

Comédie romantique "Licorice Pizza" Par Paul Thomas Anderson Avec Cooper Hoffman, Alana Haïm, Sean Penn et Bradley Cooper À voir à partir du mercredi 5 janvier Note de L'Echo:

"En attendant Bojangles"

Adapté du best-seller d’Olivier Bourdeaut, "En attendant Bojangles" met en scène un couple pour qui la vie n’est que fantaisie et plaisir. Incarnés par Virginie Efira et Romain Duris, ces amoureux fous passent leur temps à danser et s’étourdir. Jusqu’au jour où la vie réelle les rattrape. L’actrice belge fait montre, ici, de son talent pour les rôles à multiples facettes.

En attendant Bojangles - Bande-annonce

Drame "En attendant Bojangles" Par Régis Roinsard Avec Virginie Efira, Romain Duris et Grégory Gadebois À voir à partir du mercredi 5 janvier Note de L'Echo:

"355"

L’idée d’un film d’espionnage mené par une bande d’actrices de premier plan vient de Jessica Chastain. Dans "355", la star américaine a embarqué avec elle Penelope Cruz, Lupita Nyong’o, Diane Kruger et Fan Bingbing. On trouvera difficilement un casting féminin aussi diversifié. Ces cinq espionnes doivent collaborer ensemble pour affronter une organisation mondiale aux funestes desseins. Quelque part entre "Mission impossible" et "James Bond".

355 - Bande-annonce

Film d'espionnage "355" Par Simon Kinberg Avec Jessica Chastain, Penelope Cruz, Lupita Nyong’o, Diane Kruger et Fan Bingbing À voir à partir du mercredi 5 janvier Note de L'Echo:

"La Tragédie de Macbeth"

C’est Joel Coen seul – sans son frère Ethan – qui s’est livré à cette version en noir et blanc du "Macbeth" de Shakespeare. Un exercice brillant pour le casting où se rejoignent Denzel Washington, dans le rôle-titre, et Frances McDormand sous la couronne de la machiavélique Lady Macbeth. Les images fortes sont signées par le brillant directeur de la photographie français Bruno Delbonnel.

The Tragedy of Macbeth - Bande-annonce