Le Festival de Cannes dévoile le Jury de sa 74e édition

"Autour du Président Spike Lee , cinq femmes et trois hommes, venus de cinq continents et issus de sept nationalités auront le privilège de découvrir les 24 films de la Compétition internationale 2021", peut-on lire dans le communiqué .

Rappelons également que le réalisateur de "Do the Right Thing" avait été annoncé au programme en janvier, alors qu'il était déjà censé présider la 73e édition, annulée en raison de l'épidémie.

Ouverture le 6 juillet

La réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop, dont le premier film, "Atlantique", a reçu le Grand Prix du Festival de Cannes en 2019; le Sud-Coréen Song Kang-Ho , que l'on a pu voir jouer dans "Parasite", couronné par le Festival en 2019; et la chanteuse française Mylène Farmer , qui a vendu plus de 35 millions de disques en 35 ans de carrière, feront également partie du jury.

De même que le comédien français d'origine algérienne Tahar Rahim, révélé en 2009 avec "Un prophète" de Jacques Audiard et que l'on a récemment pu voir dans la minisérie britannique "The Serpent", et l'Américaine Maggie Gyllenhaal, nommée aux Oscars en 2010 pour "Crazy Heart". Le cinéaste portugais Kleber Mendonça Filho et l'Autrichienne Jessica Hausner viendront compléter ce jury avec l'actrice et réalisatrice française Mélanie Laurent.