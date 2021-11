Le grand embouteillage (des films super attendus)

Audiard, Campion, Sorrentino, Almodovar, Eastwood, Spielberg: une avalanche sans précédent va déferler. Miracle ou indigestion?

Ça y est. Noël approche, il est donc en train de se former – et Bison Futé ne pourra rien y changer –: le grand embouteillage annoncé par les spécialistes depuis plus d'un an, et confirmé au moment de la réouverture des cinémas fin mai, calculette en mains.

400 films étaient alors à piaffer d'impatience sur les étagères des distributeurs, nous annonçait-on avec des trémolos dans la voix. Un chiffre à mettre en perspective: 700 films par an sont distribués en France chaque année (soit 14 par semaine!), pour environ une moitié chez nous. Ces 400 films n'étaient donc pas tous à comptabiliser comme "surnuméraires", mais bien comme "disponibles actuellement". Ce qui est déjà beaucoup trop.

La raison? En 2020 et 2021, la majorité des tournages, qu'on se le dise, ne s'étaient pas arrêtés pendant les confinements. Bien sûr, il y eut les très médiatiques arrêts brutaux de certaines grosses pointures hollywoodiennes (le Tom Cruise à Venise – "Mission Impossible 7", le Ridley Scott en France puis en Irlande – "The Last Duel", encore sur les écrans…). Il y eut aussi les reports et re-reports spectaculaires (James Bond en tête) qui illustraient la frilosité ambiante. Mais dans les faits, et contrairement à une idée reçue, bien des tournages se sont poursuivis, profitant d'"aménagements". L'industrie cinématographique brassant des millions, elle s'est donc rapidement révélée "indispensable" aux yeux des décideurs, pour raisons économiques…

Les Olympiades

Nouvelle donne?

De nombreuses sociétés de distribution et de production sont-elles condamnées à la faillite, à cause de ce trop-plein, qui ne pourra pas faire que des heureux? Ou doit-on simplement imaginer un nouveau système – déjà en train de se mettre en place? C'est un peu ce que nous disent les chiffres de l'été et de ce début d'automne. Parce que l'écrémage se fait malgré tout: nombreux sont les films qui, "autrefois", auraient sans doute tiré leur épingle du jeu – les comédies à la française par exemple – et qui aujourd'hui ne rassemblent pas les foules… "L'origine du monde", "Délicieux", "Pourris gâtés", qui oscillent entre 200.000 et 400.000 entrées en France, n'ont pas rencontré toutes les attentes.

House of Gucci

Ce qui pose la question: est-ce qu'on va encore au cinéma pour les mêmes raisons en 2021 (le délassement hebdomadaire familial, entre autres) ou privilégie-t-on un véritable événement authentifié, réellement inratable? Quoiqu'il en soit, et en attendant que nos nouvelles habitudes soient décortiquées par les statistiques, force est de constater que l'offre est prodigieuse, et qu'elle ne pourra qu'excéder la demande – à moins que par un phénomène de masse sans précédent, nous nous précipitions tous au cinéma.

Pléthore d'incontournables?

Don't look up

Vous êtes bien assis? Alors lisez plutôt l’énumération suivante, absolument sans précédent dans l'histoire du 7e Art et des sorties en salles. Sur l'espace de quelques semaines, vous aurez droit au nouveau Ridley Scott "House of Gucci" (avec Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Salma Hayek, le 24/11, soit seulement 2 mois après "The Last Duel"), au nouveau Jacques Audiard ("Les Olympiades", depuis le 3/11, relire L’Echo du 2 novembre), au nouveau Pedro Almodovar ("Madres Parabelas" avec Penelope Cruz, le 1/12), au nouveau Jane Campion ("The Power of the Dog" avec Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst, le 17/11 puis le 1/12 sur Netflix), au nouveau Paolo Sorrentino ("La main de Dieu", le 1/12), au nouveau Clint Eastwood ("Cry Macho", avec lui-même, sur les écrans depuis de 10/11). Et bien sûr le nouveau Spielberg, le très attendu remake de "West Side Story", dès le 8/12 dans une salle près de chez vous!

The power of the dog

Et encore, ceci, c'était pour les cinéastes culte. N'oublions pas les stars: Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence le 8/12 dans "Don’t Look Up" (Netflix), Will Smith en père des sœurs Williams dans "King Richard" le 1/12, Keanu Reeves (si, si, c'est encore une star) dans "Matrix 4 Resurrections", le 22/12.

La Main de Dieu

Bien sûr, tous ces films ne seront pas aussi bons les uns que les autres. L'Almodovar, projeté à Venise, n'appartient pas à la catégorie "chefs-d’œuvre du maître" mais plutôt au "mode mineur". Et le Clint Eastwood est une vraie catastrophe (relire notre billet du 9 novembre "Le film de trop?"). Mais il n'empêche que cela donne le tournis. On imagine les exploitants de salles, cet été, à l'heure d’établir le programme, et de devoir opérer un choix cornélien – et potentiellement lourd de conséquences économiques. Car il ne s'agit pas de laisser passer la montre en or, dans le contexte instable de l'exploitation-salles, où un seul film hyper rentable, style "Intouchables", rattrape bien souvent les demi-succès – ou les échecs – de tous les autres.

Madres Paralelas

Jamais trop?

Deux clans s'affrontent aujourd'hui: en France, certains experts trouvent qu'on produit trop. 239 films français sur une année (2019): c'était l'embouteillage même sans covid. Certains films ne pourraient-ils se retrouver directement en télévision, comme ces comédies franchouillardes sur le modèle de "Qu'est-ce qu’on a fait au bon dieu", avec toute la famille sur l'affiche? D'autres voix regrettent que les plateformes stars comme Netflix profitent des deux tableaux en sortant en salles leur best-of, avec en point de mire sélections en festival, et prestige lié aux Oscars (ce sera le cas, ce mois de décembre, du Jane Campion et du Sorrentino).

Ne manque-t-il pas cruellement de ces films de "milieu de gamme" (budget entre 1,5 et 6 millions)? Eux qui, pour certains, ont parfaitement trouvé leur public au cours de l’été ("Drunk", "The Father" ou "Nomadland",tous trois entre 500 et 600.000 spectateurs France)? Des films décrits comme de plus en plus difficiles à produire financièrement (souvent sans star), à l'ancienne et de manière artisanale, plus comme une œuvre que comme un produit…

West Side Story

Les exploitants, eux, sont contents. Trop de films? Tant mieux! C'est là un problème de riches... Quand on a subi une immobilité prolongée, et pour beaucoup une potentielle faillite, plus le panel sera étendu, mieux ce sera. Car après avoir dû fermer boutique, ils ont connu l'effet dévastateur du pass sanitaire, avec une baisse sévère (-25%) dès le 9 août en France, pas encore quantifiable en Belgique, où le CST vient de faire son apparition. L'avalanche de films attendus arrivera-t-elle à compenser ces nouvelles pertes annoncées? Le milieu croise les doigts, et adresse des prières à saint Steven (Spielberg), à saint Will (Smith), voire à san Pedro (Almodovar).

Les grands gagnants de 2021 Pour décrocher le jackpot en 2021, il fallait appartenir à l’une des deux catégories ci-dessous: Les grands films spectaculaires ou populaires (souvent sortis sans grande concurrence directe grâce à l’étalement) "Dune" (plus de 3 millions d'entrées France) "Venom" (1 million en 2 semaines) "Demain ne meurt jamais" (plus de 3 millions, un score honorable, même si "Spectre" en avait fait près de 5, et "Skyfall" pas loin de 7) Les films français de suspense ou d’aventure (plus que de pure comédie) "Boîte noire"(plus d'1 million) "Bac Nord" (plus de 2 millions) "Eiffel" (plus d'1 millions) Et plus tôt cet été, presque sans concurrence internationale: "Kaamelott" (2,5 millions) et "OSS 117: alerte rouge en Afrique noire" (1,5 millions)

King Richard