Le "West Side Story" de Spielberg, juste grandiose et reflet de l’époque

Et si la question n’était pas à quoi sert un remake de "West Side Story" mais plutôt "Et si le ‘West Side Story’ de Spielberg était le plus beau film de l’année?"

À la sortie de la vision de presse de ce «West Side Story» de Spielberg, j’entendais quelques intéressantes réflexions de certains confrères. «À quoi sert un tel remake?» et «les jeunes n’iront pas le voir, ce n’est pas une musique qui leur parle». Mon premier sentiment était d’avoir assisté à un spectacle visuel et musical proprement stupéfiant. «Grandiose» et «éblouissant» étaient les adjectifs qui me venaient dans la foulée.

Lorsqu’il avait onze ans, Steven Spielberg avait découvert la version de Robert Wise, datant de 1961, et il en avait appris toutes les chansons par cœur. «West Side Story» avait décroché dix Oscars en 1962. Depuis cette découverte, Spielberg était devenu une sorte de dieu vivant à Hollywood. Au point qu’en 2014, alors qu’il rêvait de mettre au monde son «West Side Story», la 20th Century Fox racheta les droits d’adaptation de cette œuvre pour satisfaire le réalisateur. Lui qui avait tâté de tous les genres cinématographiques, de la sci-fi aux films d’aventures en passant par la comédie et le film politique, eh bien, il n’avait jamais mis en scène de comédie musicale. Mais s’il existe une plus belle comédie musicale que «West Side Story», nommez-la.

Steven Spielberg et Rita Moreno qui joue Valentina dans "West Side Story".

Une nouvelle jeunesse

Plutôt que d’être un remake pur jus, la version de Spielberg offre une nouvelle jeunesse à cette œuvre, qui était, faut-il le rappeler, une adaptation moderne (pour les années 60) de «Roméo et Juliette», de Shakespeare. Certains parleront même de «renaissance». Avec une actualisation des thèmes, des chorégraphies et, bien sûr, de la mise en scène. Le «West Side Story» de Spielberg est en adéquation avec notre époque. Il met en avant les thématiques du racisme et de la violence là où le premier film centrait sur l’idylle amoureuse entre Maria et Tony.

Spielberg ne s’est pas seulement inspiré du film de Robert Wise, il s’est attaché aussi à l’original conçu pour Broadway par Arthur Laurents, pour le livret, Leonard Bernstein pour la musique et Stephen Sondheim pour les paroles. Trois Américains d’origine juive comme Steven Spielberg. Et qui, comme lui, savaient ce qu’étaient le racisme et l’antisémitisme et avaient à cœur de les dénoncer.

Dans le premier film, les acteurs interprétant la bande des Sharks, soit les Portoricains, étaient tous des Blancs auxquels on avait ajouté du fond de teint. Ici, ils sont tous Latinos d’origine. Et il leur arrive plus d’une fois de parler ensemble en espagnol, comme cela se fait dans la vraie vie, mais on ne peut pas compter sur des sous-titres car, il n’y en a pas. Cependant, on comprend assez bien de quoi il retourne. Comme dans la bande des Jets, celle des gamins issus pour la plupart de la communauté irlandaise, les acteurs sont aussi d’excellents danseurs et chanteurs. Des qualités additionnées qui ne courent ni les rues, ni les castings pour autant. Il se dit que Spielberg a réalisé un casting d’enfer pour ce film aussi impressionnant que celui qui avait été organisé pour «La Liste de Schindler». Tous ces acteurs, pour la plupart inconnus, ont été sublimés par la photographie de Janusz Kaminski, le chef opérateur attitré de Spielberg.

La voix de Rachel Zegler

On ne pourra jamais oublier l’émouvante Natalie Wood dans le «West Side Story» de Robert Wise. Et parce qu’elle est justement inégalable, ce n’est pas une jeune actrice de renom que Spielberg a choisie. Non, Rachel Zegler, jeune Américaine d’origine colombienne, n’avait jamais fait de cinéma avant. Elle a convaincu le réalisateur car, sa qualité principale est de posséder une très jolie voix. Elle sera, par ailleurs, la nouvelle Blanche-Neige des Studios Disney. Dans ce «West Side Story» de Steven Spielberg, les acteurs n’ont pas eu besoin de doublure pour les parties chantées. Ce n’est pas une mince différence. C’est essentiel.

