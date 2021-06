Les cinémas impatients de rouvrir et de voir leur jauge augmentée

Le cinéma figure parmi les secteurs les plus touchés par la crise . En février dernier, la Fédération des cinémas de Belgique (FCB) alertait les autorités sur la situation précaire dans laquelle se trouvait le secteur. En 2020, il a perdu plus de 200 millions d'euros suite à la fermeture des salles. Depuis, chaque mois, ce sont quelque 25 millions d'euros qui partent en fumée.

À quelques jours de la réouverture, le secteur aura donc perdu plus de 330 millions d'euros. Dans le même temps, les aides publiques ont été marginales par rapport à celles apportées dans les pays voisins. "Heureusement, le chômage économique nous a permis d'éviter le pire. À ma connaissance, aucun de nos membres n’a été contraint de tirer le rideau définitivement", indique Thierry Laermans, secrétaire général de la FCB.

Programmation attractive

C’est donc avec impatience que les exploitants s’apprêtent à accueillir à nouveau les cinéphiles, même si la jauge est limitée à environ 30% de la capacité des salles. "Nous sommes très enthousiastes, la demande du public est forte et la programmation très attractive", témoigne Stéphane Wintgens, coordinateur médias à l’ASBL Les Grignoux, réseau art et essai présent à Liège et à Namur.