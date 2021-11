Les Éternels, les superhéros de Chloé Zhao

Proposer à la réalisatrice oscarisée de "Nomadland" la direction d’un blockbuster estampillé Marvel était très audacieux. Chloé Zhao a ajouté sa part d’humanité et de diversité à "Les Eternels" mais ça n’en fait pas un grand film.

Si les studios Marvel ont choisi de confier la mission de "Les Éternels" à la jeune réalisatrice Chloé Zhao, c’est, selon elle, parce qu’ils ont toujours privilégié les metteurs en scène possédant un style bien distinct et aussi parce qu’ils recherchaient pour ce film une manière anthropologique de capturer les choses.

L’histoire de "Les Éternels" s’étend sur sept mille ans sur Terre mais aussi dans le cosmos. L’action se compose de scènes plantées dans le réel aussi bien que de scènes fantastiques s’appuyant sur les effets spéciaux. Sous leur apparence humaine, les Éternels sont des créatures synthétiques provenant d’une autre galaxie. Envoyés sur Terre pour la protéger des Déviants, sortes de monstres protéiformes mais souvent très inspirés des dragons volants, les Éternels ne peuvent néanmoins intervenir dans les conflits entre humains. Ce qui leur posera régulièrement de solides dilemmes.

Casting diversifié

Composée de dix personnages, la bande des Éternels est dirigée par Ajak, sous les traits de Salma Hayek, dont l’allure fait immanquablement songer à celle d’une reine d’Égypte. Cinq mille ans avant Jésus-Christ, ils étaient intervenus en Mésopotamie pour défendre une peuplade contre les Déviants. Voilà pour l’intro dans laquelle la réalisatrice a réussi à glisser un morceau de Pink Floyd…

Pour capter l’attention, le scénario multiplie les intrigues annexes sans vraiment les creuser.

Si la chef est d’origine latino, on compte également au sein de la bande de superhéros, quatre Blancs, trois Asiatiques, deux Noirs et, parmi eux, un personnage ouvertement gay, un personnage sourd et un personnage qui ne grandira jamais… On ne peut trouver un casting plus diversifié que celui-ci. C’est un choix de départ qui fonctionne bien mais qui ne plaira sans doute pas à tout le monde. On note, par ailleurs, la présence d’Angelina Jolie dans un rôle qui évoque Athéna, la déesse de la guerre.

Spectacle et sentiments

Puisque ces superhéros traversent les siècles et les millénaires, on pourrait presque dire que cela va vite mais, à vrai dire, pas du tout. Le film dure 2h37 (exactement) et il semble durer une éternité… Notamment parce qu’ils ne viennent pas à bout des Déviants et que les combats contre ces monstres semblent régulièrement se ressembler. Et puis parce que, pour capter l’attention, le scénario multiplie les intrigues annexes sans vraiment les creuser. On pense par exemple à l’amour éternel entre Sersi, la belle guerrière jouée par Gemma Chan, et Ikaris, interprété par le séduisant Richard Madden et convoité également par Sprite, l’éternelle enfant qu’incarne Lia McHugh. Ce qui fait penser à un moment au triangle amoureux dans "Peter Pan" où Sersi serait Wendy, Ikaris, Peter Pan et Sprite, la Fée Clochette… Une comparaison à prendre ou à laisser...

Pour un budget de 200 millions de dollars, on comprend que l'équipe de scénaristes a voulu mettre un maximum de spectacle et de sentiments dans cette œuvre.

Pour un budget de 200 millions de dollars, on comprend que l'équipe de scénaristes, dont Chloé Zhao fait partie, a voulu mettre un maximum de spectacle et de sentiments dans cette œuvre. Ainsi que des paysages dont la beauté est à couper le souffle: pour cela, le film a notamment été tourné aux îles Canaries, en Californie et en Angleterre. Mais trop is too much. On se perd plus d’une fois dans cette épopée qui, malgré ses nombreuses références à la mythologie grecque, ne peut se mesurer à une Odyssée qu'aurait écrite par exemple un certain Homère...

Bande-annonce "Les Eternels"