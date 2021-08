Les frères Foenkinos rassemble un casting de rêve pour "Les Fantasmes"

Les frères David et Stéphane Foenkinos s’essaient à la comédie à sketches avec "Les Fantasmes". L’occasion de présenter un casting de folie avec, notamment, Karin Viard et Monica Bellucci.

Inspiré par "If You Love Me", comédie à sketches de l’Australien Josh Lawson, sortie en 2014, les Foenkinos se sont attachés à six couples cherchant à réaliser des fantasmes sexuels peu ou prou inhabituels.

Ainsi, Denis Podalydès et Suzanne Clément réalisent leur fantasme des jeux de rôles. "Ce n’est pas obligé que ce soit la Comédie-Française", lui dit-elle. La chute de ce premier sketch nous présente le mari en train de passer des castings à Paris…

Dans le couple formé par Céline Sallette et Nicolas Bedos, c’est la déviance de la dacryphilie, l’excitation par les larmes, qui est illustrée. Cela pourrait être réellement amusant si Nicolas Bedos ne peinait à convaincre dans un rôle de grand émotif. Ramzy Bedia, lui, tombe amoureux de la sœur de sa femme. Ce qui, on l’apprend, s’appelle la sorophilie. Et une sœur peut en cacher une autre.

Le souci de ce film à sketches, c’est que sur les six proposés, trois sont vraiment réussis.

Trois sur six

Le souci de ce film à sketches, c’est que sur les six proposés, trois sont vraiment réussis. Et plus particulièrement ceux interprétés par le tandem Monica Bellucci-Carole Bouquet ainsi que par le duo Karin Viard-Jean-Paul Rouve. Les premières forment un couple de lesbiennes attiré par les enterrements. Et pour cause de Covid, elles en ont été privées pendant un moment. Aussi, Bellucci et Bouquet trouvent des alternatives pour assouvir leur thanatophilie. Les deux actrices ont visiblement pris du plaisir à jouer ces contre-emplois.

Pour Viard et Rouve, la comédie est une seconde nature. Leur couple assume sans complexe son goût de l’autagonistophilie, autrement dit d’être regardé par autrui en faisant l’amour. Ces exhibitionnistes vont découvrir que leur fantasme peut se transformer en entreprise relativement lucrative mais ça, on le savait déjà…

Bande-annonce "Fantasmes"