Les Golden Globes en sourdine

"The Power of the Dog", le sombre western réalisé par Jane Campion, a remporté le Golden Globe du meilleur film dramatique.

Nous y voilà: nous sommes donc officiellement arrivés au stade où, pour connaître les résultats de l’une des plus glamours festivités du calendrier hollywoodien, on se contente d’une liste humblement publiée sur le net, et commentée par environ… zéro tweet.

Évidemment, le contexte est connu, et la «punition» méritée. Les Golden Globes sont officiellement au purgatoire, et la H.F.P.A. (Association Hollywoodienne de la Presse Étrangère) qui gère la cérémonie fait le gros dos et tente de faire oublier ses manquements, et autres dysfonctionnements majeurs. Comment la cérémonie qui était en train de voler la vedette aux Oscars en terme de glam, d’humour et de décontraction – grâce évidemment à la présence de Ricky Gervais en maître de cérémonie (2010, 2011, 2012, 2016, 2020) – s’est-elle retrouvée à devoir revoir complètement sa copie?

Suite à une série d’accusations justifiées qui pointaient du doigt les problèmes au sein de l’association. Manque de diversité criante… Pas de renouvellement parmi les journalistes siégeant, assis sur leur trésor comme Smaug sur son or… Nombreux avantages en nature (voyages, cadeaux), destinés à faire pencher les voix et les nominations… Etc.

Vue en plein écran MJ Rodriguez est la première actrice transgenre à avoir remporté un Golden Globe. ©AFP

Depuis, l’association a fait son mea culpa, renouvelant et augmentant ses effectifs (environ 90 membres) à grand coup de communiqués, en prenant bien soin de choisir des journalistes issus de minorités – mais poussant le zèle jusqu’à publier des listes statistiques très «premier de la classe» (48% s’identifiant comme femmes, 29% comme noirs, 24% comme asiatiques, etc.). Mais le mal était fait: le réseau NBC qui assurait la diffusion télévisée et donc les somptueuses royalties a jeté l’éponge pour cette année. Et les stars ont fait profil bas, de peur de voir leur image associée au mauvais élève du moment.

Et les résultats?

La grande question de cette année n’était donc pas tant «qui va gagner?», mais «est-ce qu’il y aura de la diversité?» Un contexte qui pose paradoxalement la question de l’impartialité, mais sous d’autres termes. Bien sûr, une association dont les membres sont indéboulonnables, plus ou moins achetables, et peu représentatifs de la diversité va aboutir à un palmarès biaisé. Mais qu’en est-il de la même association l’année où elle doit à tous prix se racheter une conduite, récupérer du prestige et recapter la manne céleste d’une diffusion télé ? Ne va-t-elle pas communiquer un message plus politiquement correct que journalistiquement valable?

Il ne faut pas faire preuve d’angélisme: le cinéma, comme la plupart des activités humaines – surtout aussi lucratives –, reste un milieu où le pouvoir, la stratégie et la domination s’exercent sans entrave…

En couronnant l’excellent «The Power of the Dog» (Meilleur film dramatique, Meilleure réalisatrice pour Jane Campion, Meilleur acteur dans un second rôle pour Kodi Smit-McPhee), la H.F.P.A. met l’accent sur un western qui s’intéresse au cheminement que peuvent prendre parfois les préférences sexuelles. Quant à «West Side Story» (Meilleur film comique ou musical, Meilleure actrice dans un film comique ou musical pour Rachel Zegler, Meilleure actrice dans un second rôle pour Ariana DeBose), le film permet de mettre en avant toute une génération d’acteurs issus des minorités. Citons également Will Smith, très convainquant en père des sœurs Williams, Meilleur acteur dans un film dramatique pour «King Richard», ou «The Underground Railroad» en meilleur téléfilm ou mini-série.

Gageons que, dans le futur, les stars vont revenir prudemment, sans peur d’être amalgamées. Car tout le paradoxe est là: grâce à leur volonté de s’amender, les Golden Globes feront sans doute à l’avenir office de référence exemplaire.

Peut-on en dire autant des autres? Malgré leur volonté affichée d’ouverture aux minorités et aux femmes, les Oscars restent l’objet d’une lutte acharnée où règnent encore pressions, promesses, clientélisme, et autres somptueux cadeaux. Mais pourquoi en serait-il autrement? Il ne faut pas faire preuve d’angélisme: le cinéma, comme la plupart des activités humaines – surtout aussi lucratives –, reste un milieu où le pouvoir, la stratégie et la domination s’exercent sans entrave… malgré les meilleures intentions.