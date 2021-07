Les meilleures séries anti-déprime

C’est du côté d’ Apple tv+ , qui a raflé pas moins de 35 nominations aux Emmy Awards annoncées la semaine dernière, que le marathon anti-déprime peut (que dis-je : doit) commencer. En tête des nominations de la plateforme, "Ted Lasso" . Débordante d’un optimisme sans mièvrerie et bardée de personnages attachants, cette série est un remède anti-déprime imparable qui rappelle au passage que faire rire sans railler est une question de talent plus que d’essence de l’humour.

Également nominée aux Emmy Awards dans la catégorie des meilleures comédies, " The Flight Attendant " (en Belgique sur Warner TV) fonctionne aussi comme un booster de bonne humeur : si "Ted Lasso" nous prend par les sentiments, "The Flight Attendant" mise sur la surprise en nous propulsant dans une intrigue au chaos maîtrisé des plus excitants.

Enfin, quelques deuxièmes saisons font également des étincelles cette année avec, en tête de course, celle de la série musicale animée "Central Park" (sur Apple tv+) et celle de "Betty" (de HBO, chez nous sur Betv le 26 août) qui suit un crew de skateuses new-yorkaises et conserve tout ce qui a fait vibrer sa première saison, le timing parfait en plus.