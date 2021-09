Mathieu Amalric: "Il fallait que le film raconte un fait odieux"

Adaptée de la pièce de Claude Galla "Je reviens de loin", "Serre moi fort" est déjà le huitième film de Mathieu Amalric qui se considère d’abord comme réalisateur avant d’être acteur.

"Serre moi fort" est l’histoire d’une fuite traversière, surtout celle d’une échappée d’une femme, d’une épouse, d’une mère, Clarisse (Vicky Krieps), face à une trop cruelle réalité... Filmé au plus près des corps, dans un jeu d’ombres et de lumières remarquables signé Christophe Beaucarne, ce film possède des paysages figés dans l’éternité à la Edward Hopper, et effectue des allers-retours sans cesse entre ellipses temporelles ou plutôt imaginaires magnifiques, et réalité épouvantable, voire insupportable, l’imaginé prenant une épaisseur plus consistante que la réalité comme dans ce poster de Robert Bechtle que Lucie, la fille de Clarisse, touche…

Quelle est l’importance d’Edward Hopper dans ce film?

La référence à ce peintre est présente uniquement au niveau d’un plan au début. Mais nous étions plutôt dans la mouvance d’un tableau que l’on voit au cœur du film, issu de la peinture hyperréaliste et extrêmement quotidienne de l’artiste américain Robert Bechtle. Mais Christophe Beaucarne, le directeur de la photographie, et moi-même n’étions pas obsédés par ces références sur le plateau. Certes, elles peuvent vous porter, mais plutôt au moment de l’écriture.

Bechtle m’amusait, car ce fou passait sont temps à prendre en photo femme et enfants, scène qu’il s’astreignait ensuite, six mois durant dans son atelier, à reconstituer en peinture de manière la plus ressemblante possible à la prise de vue réalisée auparavant. Ce qui ressemble à ce qu’expérimente le personnage de Clarisse. Une attitude qui frôle le délire et le rituel.

"Lorsque l’on traverse des drames, tout est fragmenté: le temps, l’espace."

Vous aimez l’étrange, car le film frise le fantastique, un réalisme magique, dans lequel notre compatriote Christophe Beaucarne est partie prenante…

Oui, un peu à la Carl Dreyer. Cela fait vingt ans que je tourne en compagnie de Christophe.Je ne lui ai montré qu’un film avant de débuter le tournage, "Les gens de la pluie" de Coppola, me disant que c’était le personnage de Clarisse qui était la "projectionniste"… l’héroïne qui projette des images en effet, et a d’ailleurs tendance à se projeter dans l’univers des années 70. L’image dans le film est un peu semblable, à l’instar de sa voiture, vieille américaine de cette époque qui nous plaisait beaucoup. À cela, s’ajoutent des plans très coupants de l’ordre de l’hyperréalisme et, primordiales, les scènes d’incarnation de son mari et des enfants qu’elle imagine et qui semblent réelles sont traitées de la même manière que le bloc violent de la réalité.

Bande-annonce "Serre moi fort"

Lorsque l’on traverse des drames, tout est fragmenté: le temps, l’espace. On se révèle incapable de mettre des filtres… afin de distinguer ce qui est réel ou pas. Le scénario prévoyait une scène à la mer entre Marc et Clarisse, où il l’appelait. Mais au, fil du temps, tout ce côté fantomatique, de spectres non incarnés, commençait sérieusement à m’emmerder.

Il ne fallait pas d’ectoplasmes?

Voilà. Pour qu’ils se manquent vraiment et que cela fasse mal, mélo, il fallait que Marc se brosse les dents, que Clarisse imagine ses fesses, qu’il ait des poignées d’amour, que sa fille ait un appareil dentaire.

"Perdre quelqu’un ne signifie pas que tout était rose avant: montrer la prolongation de la vie quotidienne était essentielle."

D’où le côté puissant physique du personnage de Marc, interprété par Arieh Worthalter, un peu ours des montagnes et animal?

Oui, car à l’image, Marc et Clarisse avaient si peu de scènes ensemble: il y en a même une que j’ai ajoutée au dernier moment; une scène où ils font l’amour en douce devant les enfants qui dorment: car c’est un grand plaisir du couple qui le relance pour deux-trois ans. Avec les enfants, c’est fini la sexualité.

Il fallait donc, pour que le spectateur soit ému, que le film raconte un fait odieux: qu’entre ces deux-là, visiblement, ça collait vraiment et physiquement, que la chimie des deux était présente. Ensuite, puisque Clarisse projette des scènes vivaces, elle a aussi une colère. Perdre quelqu’un ne signifie pas que tout était rose avant: montrer la prolongation de la vie quotidienne était essentielle, et donc le fait qu’elle se fâche sur ses enfants; que l’on se situe dans une réalité rêvée… Sinon, cela ferait moins mal, le résultat serait trop marshmallow.

Vous vous considérez avant tout comme réalisateur. Mais quel est l’avantage d’être comédien lorsque l’on réalise un film?

Je peux me mettre à leur place, savoir que ce n’est pas forcément des aspects théoriques qui les aideront: il s’agit surtout de déplacements, éventuellement de tempo, des inversions de dialogue... Ensuite, ils prennent le relai.

Seriez-vous dès lors plus respectueux de leur travail?

Non. Je peux leur parler assez brutalement parce que je suis énervé, impatient, mais je sais que nous sommes une troupe. Je ne leur parle pas mal mais je plonge tout le monde dans le même chaudron…