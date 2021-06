"Minari", un tiraillement entre deux cultures

Une grande prairie entourée d’arbres, au beau milieu d'Arkansas. Une longue maison transportable, en préfabriqué, sur roues. Une famille coréenne: le papa, fier de sa trouvaille; la maman pas très rassurée; la fille aînée, concentrée; et le petit dernier qui explore. Tant bien que mal, on s’installe. La journée, les parents accumulent les heures à l’usine de poulets, où ils trient les poussins mâles des poussins femelles. Et le soir, on essaie de mettre à profit quelques heures de lumière pour cultiver.