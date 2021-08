"My Salinger Year", une comédie bobo chic

Si l’on est fan de l’écrivain J. D. Salinger et qu’on a lu et relu "L’Attrape-cœurs", son œuvre la plus mythique, on se précipitera pour voir "My Salinger Year" de Philippe Falardeau.

À l’automne 1995, une jeune étudiante en littérature anglaise rêve d’écrire des romans et de surtout ne pas être ordinaire. Une fois à New York, elle décroche un job d’assistante dans une vénérable maison d’agents littéraires dirigée par une femme pleine de principes d’un autre temps. Par exemple, les ordinateurs sont proscrits et le courrier doit être tapé à la machine à écrire. La mission première de la jeune engagée sera de répondre au courrier abondant des fans de J. D. Salinger.

À cette époque, l’auteur de "L’Attrape-cœurs" vit reclus et isolé dans sa maison du New Hampshire. Se fondant sur le récit autobiographique de Joanna Rakoff, paru en 2014, "My Salinger Year" se présente comme une comédie bobo chic où l’on se méfie d’internet, ne jure que par les publications du New Yorker, découvre à quoi ressemble un appart new-yorkais dont le loyer est à 560 dollars – on fait la vaisselle dans la baignoire parce qu’il n’y a pas d’évier –, devient "tranquillement émotionnel"…

Sigourney Weaver, en directrice de l’agence littéraire, rappelle, à certains égards, Meryl Streep dans "Le Diable s’habille en Prada" et Margaret Qualley, dans le rôle de Joanna, pourrait être son Andrea, sa petite assistante gaffeuse mais pleine d’avenir. Parce que, les gaffes, la jeune assistante va les accumuler. Et notamment en brisant la règle numéro 1: ne jamais répondre personnellement aux lettres des fans de Salinger. Mais c’est parce qu’elle casse les codes que Joanna pourra devenir écrivain à son tour. Sous la bénédiction de Salinger lui-même qui apparait finalement en personne dans le film. Mais cette apparition ne nous donne toujours pas les clés du mystère Salinger.

